Martha Stewart, modella a 81 anni: fisico da urlo nonostante l'età. FOTO

Martha Stewart ha posato per la copertina di Sport Illustrated Swimsuit a 81 anni: "Ho pensato che fosse una cosa storica"

Martha Stewart ha posato a 81 anni per la copertura di Sports Illustrated Swimsuit ed è così diventata a modella più anziana a finire sul numero estivo della rivista dedicata ai constumi da bagno battendo Maye Musk, madre 75enne di Elon Musk che era apparsa in copertirna l'anno scorso. Martha Stewart è considerata un'icona del lifestyle e come dimostrano e foto in costume intero bianco ha un fisico davvero invidiabile considerano l'età avanzata.

"Di solito sono motivata dai soldi - ha detto Martha Stewart - ma questa volta sono stata motivata dal mostrare alle persone che una donna della mia età può ancora sembrare bella, sentirsi bene. Ho pensato che questa fosse una cosa storica e quindi dovevo davvero sembrare bella".