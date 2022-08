Mauro Icardi smentisce le voci del divorzio da Wanda Nara, ma non convince

Il video non convince, ma Mauro Icardi smentisce la richiesta di divorzio di Wanda Nara

Mauro Icardi non ci sta e smentisce le voci sul suo divorzio dalla moglie Wanda Nara, ma qualcosa non torna. Ecco continua quello che in Argentina è stato definito il "Wandagate", ossia il gossip che gira intorno alla dichiarazione audio di Wanda Nara a proposito di lasciare il marito.

Soprattutto la coppia è uscita da una bufera mediatica da qualche mese, quando lo scorso ottobre 2021, l’attaccante del Paris Saint Germain era stato pizzicato dalla moglie, dopo essere stata tradita con l’attrice Eugenia "La China".

A rimettere in moto i rumors, però, c’è la voce di Wanda Nara che in un messaggio vocale inviato a Carmen, una delle sue dipendenti, senza mezzi termini afferma di essere andata in Argentina: "perchè sto divorziando da Mauro. Lo sto organizzando. Sto organizzando le cose per il divorzio perchè non ce la faccio più". A mandare in onda l'audio di Wanda è stato un volto celebre della tv argentina, Ángel De Brito, nel programma "Los Angeles de la Mañana".

Ora in tutto questo tumulto interviene Mauro Icardi dal suo profilo Instagram, dove ha condiviso una storia piuttosto chiara. Il giocatore non entra nel merito del messaggio vocale, ma ci tiene a respingere ogni voce sulla loro crisi.

"Non so chi mi fa più pena chi si inventa cose della mia vita o tutti quelli che ci credono", si legge nella storia. Ma non finisce qui. Non contento della replica pubblica un video in cui si vede anche Wanda Nara distesa su un lettino a prendere il sole, con in sottofondo un audio che, in sostanza, dice "non ascoltare chi parla male di te" e che si conclude con un bacio appassionato tra i due.

Il video pubblicato da Mauro Icardi lascia qualche sospetto: è di qualche tempo fa e Wanda Nara non è intervenuta ancora a smentire tutte le voci.