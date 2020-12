Mavive festeggia i 120 anni: la storia, tra saponi e profumo, in un libro

Di Franca D. Scotti

E’ Venezia, con la rotta delle essenze, i mercati del Levante, l’industria del sapone e del profumo, al centro della bella storia aziendale di Vidal e Mavive.

All’inizio, 120 anni fa, ci fu un piccolo laboratorio artigianale di profumeria fondato da Angelo Vidal, che cominciò commercializzando spezie e generi coloniali provenienti dall’Oriente.

Poi lo sviluppo di prodotti e l’ampliamento dell’azienda.

Il salto arrivò nel Secondo Dopoguerra con il mitico bagnoschiuma, il Pino Silvestre Vidal e il cavallo bianco, che ha reinventato il Carosello: una case history, non solo italiano, della pubblicità.

Nel 1986, quando il colosso Henkel compra il marchio Vidal, nasce MAVIVE Spa, cioè Massimo Vidal Venezia, ancora oggi presieduta da Massimo Vidal, che coinvolge la terza e quarta generazione della famiglia Vidal con i figli Lorenzo e Marco.

Oggi MAVIVE conta una cinquantina di dipendenti nella sede di Dese e una rete di vendita in oltre novanta Paesi.

Una bella storia familiare e aziendale che meritava una adeguata celebrazione a distanza di 120 anni dalle origini.

Ecco allora il volume “Vidal 120”, appena pubblicato in italiano e inglese dalla casa editrice Lineadacqua, a cura di Massimo Orlandini, esperto di heritage aziendale e comunicazione, Luciana Boccardi, scrittrice e giornalista e Andrea di Robilant, giornalista e scrittore, con un ricco apparato iconografico.

Nel volume si percepisce tutto l’orgoglio della famiglia e dell’azienda MAVIVE, che negli anni ha diversificato la produzione e giocato nuove sfide, soprattutto per ridurre l’impatto ambientale del settore cosmetico e l’eliminazione del packaging superfluo e dell’uso della plastica.

E poiché la visione delle aziende non si ferma mai al passato, ma guarda al futuro, dal volume “Vidal 120”, emerge la convinzione che, alla fine di questa pandemia, saranno centrali temi come l’etica del lavoro e la consapevolezza di un consumatore protagonista.

Come osserva Marco Vidal, direttore generale, “La nostra rimarrà sempre un’azienda figlia di un territorio straordinario, tesoro di bellezza che promuove la bellezza. Le sfide saranno numerose e complesse, ma sarà necessario affrontarle, avendo sempre ben chiari il nostro passato e il valore aggiunto di questo orizzonte

unico, rappresentato da Venezia”.

In occasione dell’importantissimo anniversario, MAVIVE, che ha in progetto la formazione di un archivio d’impresa nell’ambito di un bando della Regione Veneto, ha anche donato in beneficenza 120.000 prodotti igienizzanti, frutto della parziale riconversione della sua produzione con la linea specializzata Ecopure.

www.mavive.com