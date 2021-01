Melania "molla" Donald Trump appena scesi dall'aereo in Florida

Melania Trump chiederà il divorzio ora che non è più first lady? I rumors non si spengono e lei sembra alimentarli con un gesto clamoroso appena scesa dall'aereo in Florida: si è rifiutata di fermarsi e posare per i fotografi con Donald Trump appena scesa dalla scaletta. In volo Melania Trump ha cambiato outfit: dopo il look total black e super glamour con cui ha lasciato la Casa Bianca, in Florida si è presentata con un con un vestito hippie Anni 70 firmato Gucci. Un modo per segnare chiaramente il cambio di vita... Una vita che comprenderà ancora il marito Donald Trump? Il mondo del gossip attende...