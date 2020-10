Melania Trump parla in Pennsylvania. "Non sono sempre d'accordo mio marito"

Per la prima volta Melania Trump, moglie del quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, ha tenuto un discorso da sola per la campagna elettorale delle presidenziali 2020, in Pennsylvania. La first lady ha cercarto di aiutare il marito nella nuova corsa alla Casa Bianca, a Atglen, in Pennsylvania, uno degli stati cardine delle elezioni americane.

In primo luogo ha ringraziato i loro sostenitori che,quando tutta la famiglia è stata contagiata dal virus covid-19, ha mostrato vicinanza e amore nei confronti di tutti loro. Nel discorso ha tenuto a sottolinare come per il marito, Donald Trump, sia fondamentale l'uso dei social network, considerati il mezzo prefetito dal presidente per essere vicino al suo elettorato. Ma Melania, sempre parlando dei social, precisa che " non sono sempre d'accordo con il modo in cui dice le cose ma - aggiunge- finalmente i cittadini degli Stati Uniti possono ascoltare direttamente ciò che il loro presedinte ha dire attraverso i social."

Melania Trump ha invitato gli elettori americani a mantenere suo marito al potere. "L'agenda politica e socialista di Joe Biden servirà solo a distruggere l'America e tutto ciò che è stato costruito negli ultimi quattro anni", la First Lady ha colpito l'attenzione del paese, dove il termine "Socialista" evoca le idee portateci dall'estrema sinistra. Prima di concludere: "Dobbiamo tenere Paperino alla Casa Bianca, in modo che possa finire quello che ha iniziato e il nostro Paese possa continuare a prosperare".

Sempre al servizio dell'agenda politica del marito, l'ex modella di 50 anni ha concluso il suo discorso con un tono più virulento nei confronti dei Democratici. "Non dimentichiamo inoltre ciò su cui i Democratici hanno scelto di concentrarsi quando Covid-19 è arrivato nel nostro Paese. Mentre il presidente intraprendeva un'azione decisiva per mantenere il popolo americano al sicuro, i democratici sprecavano i dollari dei contribuenti americani in una finta campagna di impeachment ".