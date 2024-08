Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in vacanza insieme sulle Dolomiti, ritorno di fiamma in vista? FOTO

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti beccati sulle Dolomiti insieme, le vacanze con la famiglia allargata

Sono passati più di 20 anni da quando Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono detti "addio". La showgirl e il cantante sono convolati a nozze il 24 aprile 1998: un legame nato nel lontano 1995 e conclusosi nel 2022. Una storia tanto chiacchierata, che ha fatto sognare molti italiani e dato alla luce la piccola Aurora: la primogenita di Michelle ed Eros, oggi già mamma, e affermata influencer con milioni di follower su Instagram.

E oggi quella famiglia si riprende la prima pagina del settimanale Chi che pubblica in esclusiva le foto delle vacanze della showgirl e il cantante. I due ex si trovano infatti entrambi in Alta Abadia, sulle Dolomiti dell'Alto Adige, a trascorre le ferie. Le immagini mostrano una Michelle sorridente insieme alle figlie avute dal matrimonio con Tomaso Trussardi, la primogenita Aurora e il nipotino.







Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in montagna insieme, il post su Instagram dedicato al nipote

"In love …..❤️ guardare avanti insieme a te piccolo bebè della nonna…rende tutto ancora più bello. Sei l’inizio di una nuova avventura indescrivibile…", ha scritto Michelle sulla sua pagina Instagram, dedicando un messaggio pieno di amore al nipote, figlio di Aurora Ramazzotti.