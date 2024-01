Miss Giappone è nata in Ucraina. La polemica social: "Non ci assomiglia"

Carolina Shiino, 26enne nata in Ucraina, vince Miss Giappone 2024 e per alcuni non merita la corona

I nuovi canoni di estetici adottati dai concorsi di bellezza sono diventati tra gli argomenti più divisi sui social network. Da una parte c'è chi è aperto a un approccio più moderno e multiculturale e chi invece preferisce premiare caratteristiche fisiche più "tradizionali". E' questo il caso di Miss Giappone 2024, che scatenato una scia di polemiche online nel Paese nipponico.

A vincere il concorso è stata la modella 26enne Carolina Shiino, nata in Ucraina ma cresciuta in Giappone dall'età di 6 anni. "Essere riconosciuta come giapponese in questa competizione mi riempie di gratitudine", sono le sue parole riportate dalla BBC dopo l'incoronazione. Alcuni ritengono la vittoria di una donna dai chiari lineamenti europei "un segno dei tempi" mentre per altri non sarebbe giusta come Miss Giappone. "Parla e scrive in un bel giapponese educato. Lei è più giapponese di noi", l'ha però difesa Ai Wada, organizzatrice del concorso.

La vittoria di Shiino arriva a quasi 10 anni da quella di Ariana Miyamoto, la prima reginetta nel Giappone bi-razziale. La madre è del Sol Levante mentre il padre afroamericano.