Scoppia la rivoluzione per Miss Francia: "Troppo piatta e con i capelli corti"

Miss Francia, bufera sulla scelta della più bella. Valanga di critiche e insulti

In Francia è stata eletta la nuova Miss, ma la scelta della reginetta non è proprio andata giù ad uan grande fetta del Paese. Era successo nel 2019 a Vaimalama Chaves, già Miss Tahiti, bersagliata di insulti perché rivendicava "sì, mi piace mangiare". Ed è successo ora - si legge su Il Corriere della Sera - a Ève Gilles, 23 anni, già Miss Pas-de-Calais, studentessa universitaria in matematica e informatica, che ha vinto sabato scorso ma non piace a molti francesi, soprattutto uomini, che la criticano sui social media: troppo magra, e troppo androgina con quei capelli corti. Non va mai bene: Vaimalama Chaves era troppo formosa, Ève Gilles troppo poco. "Capelli corti, niente curve, e fa pure la vittima"; "Ancora una volta Miss France promuove tutto ciò che è fondamentalmente contrario alla bellezza femminile", sono alcuni dei tanti commenti negativi che si possono leggere online.

Tra le 94 Miss France della storia, Ève Gilles è la prima a non esibire lunghi boccoli. E lei ne ha fatto un punto di forza durante la trasmissione: "Nessuno ha il diritto di imporvi come dovete essere", ha detto rivolta alle coetanee all’ascolto, difendendo la sua "diversità". Un messaggio - prosegue Il Corriere - che ha infastidito i più tradizionalisti. Che poi, alla prova costume, quando Ève Gilles ha mostrato una linea asciutta da modella, si sono scatenati sui social. Ma c'è stato anche chi l'ha difesa, come Sandrine Rousseau, nota deputata ecologista che è intervenuta sulla polemica: "Sono sconcertata, non pensavo che fossimo a questo punto. I nostri capelli, e come li portiamo, non sono affari degli uomini. Punto".