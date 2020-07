Moncler chiude in rosso, prima volta nella sua storia: persi 31,6 milioni

Moncler in rosso per la prima volta

Moncler archivia i primi sei mesi con una perdita di 31,6 milioni, contro il dato positivo di 70 milioni di risultato netto del primo semestre 2019. Emerge dai conti esaminati e approvati dal cda. I ricavi consolidati ammontano a 403,3 milioni di euro, con un calo del 29% a tassi di cambio costanti e correnti, rispetto a 570,2 milioni di euro del primo semestre 2019. Nei dati di bilancio l'ebit è pari a -35,5 milioni di euro rispetto a 102,6 milioni di euro del primo semestre 2019, con un'incidenza sui ricavi del -8,8%. La posizione finanziaria netta presenta 595,1 milioni di euro di cassa al 30 giugno 2020, rispetto a 662,6 milioni di euro di cassa al 31 dicembre 2019 e a 395,7 milioni al 30 giugno 2019. Al 30 giugno 2020, le lease liabilities sono pari a Euro 622,9 milioni rispetto a Euro 561,9 milioni al 30 giugno 2019.

Moncler: l'azienda punta sull'e-commerce e internalizza il business online

Crescita a doppia cifra nel secondo trimestre in Cina continentale e nel canale online. Il Consiglio di Amministrazione dell'azienda guidata da Remo Ruffini ha deciso di gestire direttamente il business online terminando la partnership con Yoox-Net-à-porter. Moncler internalizzerà il business online, puntando sulle vendite via Internet per contrastare lo scenario negativo causato dall' emergenza Covid.