Olena, chi è la moglie del presidente Zelensky eroina delle donne ucraine

La moglie del presidente Zelensky ha celebrato il "coraggio" di tutte le donne che combattono e resistono sul territorio ucraino

In un post su Instagram, Olena Zelenska, moglie del presidente Volodymyr Zelensky, ha voluto celebrare il coraggio delle donne che stanno combattendo per l'Ucraina, messaggi di coraggio per celebrare la Festa della donna. La First Lady ha così proclamato tutta la sua ammirazione per "coloro che combattono nelle file armate, che si sono arruolati nella difesa, coloro che curano, salvano e nutrono i compatrioti".

Tra queste eroine di tutti i giorni, ha mostrato il suo rispetto per "coloro che continuano a fare il proprio lavoro - nelle farmacie, nei negozi, nei trasporti e nei servizi pubblici, perché la vita continui". Infine, ha reso un ultimo omaggio a "coloro che, senza farsi prendere dal panico, portano ogni giorno i propri figli all'asilo nido, dove si intrattengono con giochi e cartoni animati affinché i bambini non soffrano la guerra, e a chi partorisce sotto le bombe”. Un testo struggente accompagnato da una serie di ritratti di donne sul campo.

Se è diventata “l'obiettivo numero 2” delle forze speciali russe, come ha dichiarato il 24 febbraio suo marito Volodymyr Zelensky, la First Lady ha comunque concluso il suo post con una nota di speranza. “Il sole è già visibile attraverso il fumo dei bombardamenti. Tutto sarà primavera, tutto sarà vittoria, tutto sarà Ucraina!” possiamo leggere nel suo messaggio.





“Oggi non mi farò prendere dal panico né piangerò”, ha scritto in un altro post Instagram, pubblicato giovedì 24 febbraio. “Sarò calma e fiduciosa". Prima di aggiungere: “I miei figli mi guardano. Starò al loro fianco. E con mio marito. E col popolo ucraino”. Dieci giorni dopo, parla di nuovo attraverso la stessa rete, con parole che risuonano, più forti. "Quanti bambini devono ancora morire?" Si dispera, sottotitolando una serie di foto di bambini morti dall'inizio degli scontri. Nella prima, in bianco e nero, c’è Polina, di Kiev. “È morta durante i bombardamenti nelle strade della capitale, con i suoi genitori e suo fratello. Sua sorella è in gravi condizioni”, condivide con tristezza la first lady ucraina. Poi continua con le foto di Alice, Arsène, Sophie...

Olena Zelenska ha fin dall'inizio affermato che sarebbe rimasta a Kiev, nonostante il pericolo che incombeva su di lei nella capitale. Sarebbe stata tenuta nascosta dopo le minacce di omicidio alla coppia presidenziale.

Vero pilastro del capo dello Stato, Olena Zelenska ha continuato, negli anni, a dimostrargli il suo incrollabile sostegno. E questo, molto prima che suo marito prendesse la guida del paese. Nata il 6 febbraio 1978 a Kryvyi Rih, questa ex sceneggiatrice di 44 anni ha scritto sketch comici per Volodymyr Zelensky quando era attore. Prima di diventare la sua consulente d'immagine, nel 2019, dopo la sua ascesa al potere. La loro storia d'amore, tuttavia, non era affatto scontata.





Quando Volodymyr Zelensky incontrò Olena Kiyashko - il suo nome da nubile - entrambi erano studenti della Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università Kryvyi Rih. Ma la giovane era già fidanzata con un altro. Per otto anni, Zelensky l’ha corteggiata e i suoi sforzi saranno coronati da successo. Olena Kiyasho ha lasciato il fidanzato e ha interrotto gli studi di architettura per seguirlo negli studi della casa di produzione Kvartal 95. La coppia si è sposata il 6 settembre 2003. Hanno dato alla luce due figli: Oleksandra, nel 2004, e Kyrylo, nel 2013 .

Nel 2019 Volodymyr Zelensky è stato eletto presidente dell'Ucraina. Da allora, la first lady non è stata inattiva. È stata lei a trovare a Volodymyr Zelensky, più a suo agio con il russo, il suo attuale insegnante ucraino. Ancora lei, che gli dice come vestirsi durante i suoi appuntamenti. E lei sempre, che legge i suoi discorsi e li corregge.

Lei, che sperava di “rimanere nell'ombra” è ora sotto i riflettori. Una notorietà di cui intende approfittare. "Appena sono diventata first lady dell'Ucraina, ho capito il ruolo che potevo svolgere nel sostenere le cause umanitarie e sociali che mi avevano già ispirato durante tutta la mia carriera", aveva detto nelle colonne di The Diplomatic Courrier, nel settembre 2021. Impegnata per la parità di genere, l'accessibilità alla cultura e la lotta all'obesità, si è appena avventurata anche nel campo della diplomazia. E potrebbe rivelarsi ancora una volta una risorsa preziosa per suo marito.





