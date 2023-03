Orietta Berti e il furto d'identità: la denuncia in questura

Orietta Berti corre in questura per il furto della sua immagine

Orietta Berti è stata derubata. Non si tratta di un furto "canonico" che lascia un danno puramente economico; al contrario, in questo caso si tratta di un furto più personale, perchè si tratterebbe proprio della sua stessa immagine usata a scopo di lucro da terzi.

La cantante dell’iconico brano Finché la barca va’ (lasciala andare…) in questo periodo è molto richiesta e impegnata per via del lavoro: sta terminando la sua lunga partecipazione come opinionista al GfVip ed è nel pieno della tournée per promuovere in giro per l'Italia il nuovo cofanetto per i 55 anni di carriera.

Nonostante questo Berti ha tenuto a recarsi personalmente presso la questura di Reggio per sporgere denuncia, accompagnata dal figlio Otis Paterlini, divenuto anche manager della madre. Il contenuto è ignoto ma è trapelato che si tratti di utilizzo improprio e non autorizzato dell'immagine della cantante romagnola, per scopi commerciali.

Peraltro, l’avvistamento di Moreno Morello, il noto inviato di Striscia la Notizia, a Montecchio – dove vive l’usignolo di Cavriago - sembra confermare questa deduzione fatta dai più. Infatti, come si vede nei suoi servizi tv, l’inviato Morello si dedica assiduamente a smascherare truffe e illeciti, falsificazione e commercializzazione fraudolente.