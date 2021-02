Original Marines, l'eccellenza e la bellezza pura con la Spring Summer 2021

L’Italia vista dal mondo, un luogo di stile ed eccellenza, di cultura e di bellezza. È questo il contesto dove nasce il nuovo progetto di comunicazione Original Marines Spring Summer 2021. Casali, antiche dimore, coste esclusive, luoghi dove risiede la bellezza fanno da sfondo scenico alla nuova stagione per confermare l’anima, lo stile, la creatività, la qualità, la cura al dettaglio orgogliosamente italiani. “The Original Beauty”, questo il claim della nuova campagna pubblicitaria che a firma Arkage racchiude il concept del brand, dinamico e d’ispirazione internazionale: la bellezza nella sua pluralità e diversità, la bellezza dell’infanzia con il suo punto di vista leggero, giocoso e divertente. La bellezza di chi non ha il peso del passato, ma solo lo sguardo sul futuro. È la bellezza delle bambine e dei bambini, belli per definizione proprio perché sono puri. E ogni cosa che vivono, la vivono per la prima volta. Una campagna che lancia un messaggio positivo per il futuro, affidandolo ai bambini. "I bambini sono il nostro giorno migliore, il nostro futuro. Bambini spontanei con gli occhi spalancati sul mondo e sorridenti alla vita. Questa campagna sottolinea ancora una volta i valori del nostro brand attraverso un linguaggio creativo diverso - ha affermato Rocco Rella, Marketing, E-Commerce & International Sales Director Original Marines – dove la moda è pervasa dalla bellezza nella sua unicità e trasversalità e dove la semplicità diviene armonia. Ed è questa anche l'ispirazione intercettata da Original Marines nella quotidianità per creare collezioni e atmosfere diverse, per soddisfare e celebrare tutti coloro che entrano a contatto con il brand".