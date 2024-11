Panettone Barocco e Digital Art, il Natale 2024 diventa un'opera d'arte (golosa)

Il Natale 2024 non è solo dolce, ma diventa anche una vera e propria opera d'arte quest'anno con i Panettoni lanciati da Bonfissuto. 'Barocco' e 'Digital Art' le due proposte che scaldano le feste della celebre sulle tavole d'Italia a cura della pasticceria di Canicattì (in Viale della Vittoria 72, Provincia di Agrigento) nata da un’idea di Giulio e Vincenzo Bonfissuto. La passione per i dolci e le specialità siciliane è l’ingrediente principale del brand made in Sicilia ed è il filrouge che ha guidato tutto lo sviluppo del loro percorso gastronomico. Le loro ricette da sempre nascono e trasmettono un mix di entusiasmo giovanile e rigore tecnico e rappresentano in modo innovativo tutto il patrimonio della pasticceria siciliana e anche di quella italiana in alcuni dolci da forno come “il panettone”.

Vediamo le caratteristiche di Panettoni 'Digital Art' (con crema Baileys e glassa esterna di cioccolato al latte) e Barocco (impasto con farine di grani antichi Siciliani e farciture di fragoline, canditi di arancia e limoni di Sicilia oltre alla glassa alle nocciole) by Bonfissuto per il Natale 2024

Panettone Digital Art

Ingredienti: Farina di grano tenero tipo 00, lievito madre naturale (frumento), zucchero, latte scremato in polvere, sale, acido ascorbico, mela e cannella semi-candita, burro, burro liquido, tuorlo d’uova di gallina da uova di gallina allevate a terra di categoria A, zucchero, pasta di arancia, miele millefiori di Sicilia, panna fresca, sale, bacche di vaniglia del Madagascar;

Farcitura: crema Baileys (panna, proteine del latte, sciroppo di glucosio, zucchero, latte condensato zuccherato, acqua, zucchero caramellato, addensanti: agar-agar e pectina, aroma);

Glassa esterna: cioccolato al latte (zucchero, grasso vegetale (palmisti, cocco), latte scremato in polvere, cacao magro, emulsionante: lecitina di soia, aromi). Cubetti cioccolato al latte (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), cannella in stecca (0,2%)).

Allergeni: arachidi, pistacchio, nocciole, senape.

Panettone Barocco

Panettone Barocco impasto con farine di grani antichi Siciliani, farcito con fragoline, canditi di arancia e limoni di Sicilia e con glassa alle nocciole.





Ingredienti: Farina di grano tenero di tipo 0, zucchero, fruttosio, lievito madre naturale (frumento), sale, acido ascorbico, farina di grano antico Siciliano (Maiorca), fragoline, candito di arancia, candito di limone, burro, burro liquido, tuorlo d’uova da galline allevate a terra di categoria A, miele millefiori di Sicilia, pasta d’arancia, sale, bacche di vaniglia del Madagascar. Copertura: glassa alle mandorle e nocciole (zucchero, albume, farina di mandorle e di nocciole). Può contenere tracce di sesamo, senape, soia, latte frutta a guscio.