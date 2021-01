Per Sandra Milo l'amore non ha età. Il fidanzato ha 39 anni in meno

Sandra Milo e Alessandro Rorato, lei 88 anni, lui 49. La storia tra l'attrice e il giovane fidanzato continua ad andare a gonfie vele. A raccontarlo è la stessa Sandra a Domenica In, nella puntata andata in onda la scorsa domenica, il 10 gennaio. Alessandro Rorato ha ben 39 anni meno della Milo ma il notevole salto d'età non sembra incidere sulla love story. Proprio domenica Rorato le ha fatto recapitare nel salotto di Domenica In dei fiori con un biglietto che recitava: “Il 2021 sarà un anno pieno di complicità”.

Milo, con lui sul red carpet al Festival di Venezia 2019, torna a parlare di lui e non fa mistero che l'uomo le è entrato nel cuore: "Ci siamo conosciuti a Venezia, lui aveva delle attenzioni per me, era così carino, gentile, quello che poi a noi donne colpisce. Lui è un gran lavoratore, gli voglio un gran bene. A marzo compio 88 anni, lui ne ha 49. È una persona bellissima, davvero".