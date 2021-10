Poeti der Trullo, consacrati dalla street poetry sbarcano su Spotify

Poeti der Trullo, consacrati dalla poesia di strada portano i versi su Spotify con “Metroromantici - Il radiofilm"

Così si intitola il nuovo podcast a firma dei Poeti der Trullo, disponibile su tutte le piattaforme, con il quale il collettivo urbano romano torna, scommettendo su un nuovo linguaggio e un nuovo progetto, da autori e produttori.

A sei anni dalla loro ultima pubblicazione ufficiale, il libro “Metroromantici”, Er Bestia, Er Quercia, Marta der Terzo Lotto, Sara G., Er Farco e Inumi Laconico, questi i nomi dei membri del collettivo che da sempre vogliono restare anonimi, tornano con un mix di prosa e poesia, ripescando l'appassionante radiodramma spopolato a partire dagli Anni ’20 in tutto il globo. Grazie alle nuove tecnologie digitali e alla sensibilità degli autori nell’intercettare la contemporaneità, la nuova scommessa vuole riportare nel presente il genere del radiofilm con una attenzione particolare al componimento poetico che da sempre li caratterizza.

I 45 minuti del racconto sono affidati alle voci attoriali di Elisabetta De Vito, Francesco Giordano, Lorenzo Parrotto e Riccardo Parravicini, coordinati dal regista Andrea Rusich che con gli autori hanno sviluppato storie di strada sullo sfondo di una Roma periferica, dove risuona la musica rap. All'interno delle vicende si aprono poi 12 finestre poetiche, quadri isolati ma mai avulsi dal racconto trainante. Un'unica voce narrante interrotta di volta in volta dalle voci delle poesie del collettivo.

Poeti der Trullo, il radiofilm



Questo primo capitolo è incentrato su un pezzo di storia di uno dei componenti del collettivo, Er Bestia. Precisamente tratta della spinta che ha portato il giovane aspirante rapper a scrivere poesie, il suo incontro con il fondatore del gruppo e i giorni precedenti quel momento. Intorno c'è la Capitale: le sue strade, il suo linguaggio, i suoi figli, la sua crudeltà, la sua musica, le sue storie. Storie di emarginati e di vittime ma anche storie di madri e di amori. Storie che sono il terreno fertile per la nascita della poesia nelle sue diverse forme.

“Mi casa es tu casa” il titolo del primo di una serie di sei capitoli, ognuno dei quali avrà una diversa atmosfera, un contesto mutato, una tematica preponderante, e che usciranno sulle piattaforme digitali nei prossimi mesi.

La colonna sonora è affidata alla storica formazione rap Colle der Fomento, che ha messo a disposizione l'ultimo album “Adversus” non solo con i suoi pezzi ma anche come base musicale per le poesie del metroromantico radiodramma.