Leonardo: rinnovata la collaborazione con Cira al Farnborough International Airshow

Leonardo e CIRA: riconfermato l'accordo di collaborazione su attività di ricerca e sviluppo tecnologico in ambito aerospaziale

Leonardo e il CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, hanno rinnovato l'accordo quadro di collaborazione per potenziare le attività di ricerca e sviluppo tecnologico in ambito aerospaziale. Il condirettore generale di Leonardo, Lorenzo Mariani, e il presidente del CIRA, Antonio Blandini, hanno siglato l'accordo, che consolida ulteriormente la cooperazione tra due eccellenze italiane nel settore aerospaziale, in occasione dell'International Airshow di Farnborough 2024.

Leonardo e il CIRA si impegnano a condividere le competenze sui temi comuni di ricerca tecnologica e a mettere a disposizione impianti, laboratori e strumentazioni per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

In particolare, il CIRA garantirà l'uso delle sue infrastrutture avanzate, come il Laboratorio di qualifica spaziale, i Laboratori e testing di strutture di grandi dimensioni, l'Icing Wind Tunnel e le future infrastrutture di ricerca che coordinerà con Leonardo. Invece, Leonardo condividerà i progetti di ricerca avanzata di comune interesse e il proprio networking di innovazione e Ricerca e fornirà supporto alle attività strategiche, di ricerca, sviluppo e innovazione del CIRA.

L’accordo porta avanti una lunga e produttiva collaborazione tra CIRA e Leonardo, tradotta negli anni in numerosi progetti di successo. Tra questi, le partecipazioni ai programmi di cooperazione europea come Clean Sky 1, Clean Sky 2 e Clean Aviation, nonché rapporti diretti di collaborazione che hanno portato a innovazioni significative nel campo della tecnologia aerospaziale.

Lorenzo Mariani, Condirettore Generale di Leonardo, ha dichiarato: “Oltre a rafforzare la partnership con il CIRA, l'accordo conferma il nostro impegno nella ricerca, con il sostegno delle migliori risorse professionali, verso obiettivi di innovazione tecnologica che spesso possono essere raggiunti solo facendo sistema con solide iniziative di collaborazione”.

"Il rinnovo di questo accordo rappresenta un passo decisivo nella nostra missione di promuovere l'innovazione nel settore aerospaziale", ha affermato il presidente del CIRA, Antonio Blandini. "La collaborazione con l’eccellenza italiana e mondiale di Leonardo ci consente di sfruttare sinergie uniche e di portare avanti progetti di ricerca ambiziosi e all'avanguardia".