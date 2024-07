Enel: firmata lettera d’intenti con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri

Enel al fianco del Ministero degli Affari Esteri per la tutela dei dipendenti che operano all'estero

Oggi, presso la Farnesina, è stata firmata una lettera d’intenti tra Enel e il Ministero degli Affari Esteri per tutelare i dipendenti della multinazionale elettrica italiana che operano all’estero. L'accordo è stato siglato dal generale Valerio Giardina, Direttore Security Global di Enel, e dal ministro plenipotenziario Nicola Minasi, capo dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri.

L'intesa è finalizzata a proteggere e assistere i dipendenti di Enel che lavorano nei 27 Paesi esteri in cui il Gruppo italiano è attivo, svolgendo attività strategiche. L'accordo prevede l'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare condizioni di sicurezza ottimali per i professionisti di Enel all'estero.

L’Unità di Crisi metterà a disposizione le metodologie e le tecnologie all’avanguardia di cui si avvale per analizzare, monitorare, e prevenire i rischi derivanti da terrorismo, crisi sociopolitiche, calamità naturali ed emergenze sanitarie, in uno scenario internazionale sempre più complesso.

Questa collaborazione tra settore pubblico e privato si inserisce in una più ampia strategia di sistema-paese, favorendo un'interazione sempre più stretta tra istituzioni e aziende come Enel. Tale sinergia contribuisce a rafforzare la centralità dell’Italia nello scenario geopolitico internazionale.