Prada nomina Christopher Bugg direttore della comunicazione da luglio 2020

Il Gruppo Prada annuncia la nomina di Christopher Bugg a Direttore della Comunicazione del Gruppo a partire da luglio 2020.

Nel suo nuovo ruolo, Chris supervisiona la strategia di comunicazione del Gruppo Prada e la comunicazione dei suoi marchi. Le significative esperienze professionali di Chris presso marchi di moda internazionali contribuiranno ad accelerare il percorso di trasformazione digitale del Gruppo Prada. Chris riporta a Lorenzo Bertelli, Head of Marketing del Gruppo.

Chris entra nel Gruppo Prada a gennaio 2020 come Direttore Marketing e Comunicazione di Prada Asia. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di Global Digital Communication Director per Louis Vuitton a Parigi.

Prima di Louis Vuitton, Chris ha lavorato per Calvin Klein a New York dove, negli ultimi anni, è stato Global Vice President of Digital Marketing. Chris ha conseguito una laurea in Marketing e Comunicazione Digitale presso l'Università di Evansville (USA); ha frequentato parte del percorso di studio anche presso l'Università di Città del Capo (Sudafrica).