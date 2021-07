Prende l'auto dell'ex marito e passa 49 volte col rosso per vendetta

Le autorità della Cina orientale hanno rintracciato un'auto che ha accumulato ben 50 infrazioni stradali in due giorni a metà giugno, che includevano il passaggio con il rosso 49 volte, secondo quanto riportato dai media locali.

Ma dopo le prime indagini hanno scoperto che i reati facevano parte di un meschino ma calcolato complotto di una donna per vendicarsi del suo ex. Cospirando con il suo amante, la donna ha noleggiato l'auto del suo ex tramite un intermediario e ha iniziato una serie di trasgressioni del traffico nella provincia cinese orientale di Zhejiang.

Utilizzando le riprese video, la polizia ha identificato conducente e passeggero dell'auto, mentre ulteriori indagini hanno rivelato la storia d'amore tra i due, che era anche di vecchia data. A quanto pare, la donna voleva vendicarsi dell'ex marito che, dopo averla lasciata, ha iniziato a postare sui social foto in compagnia di nuove ragazze.

Ex moglie e amante sono stati arrestati.