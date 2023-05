Regno Unito, incoronazione Carlo III: programma della cerimonia e curiosità

Incoronazione Carlo III, il programma completo della cerimonia: dalla processione all'arrivo a Westminster dove si svolgerà il rito fino al saluto dal balcone di Buckingham Palace

Milioni di persone in tutto il Regno Unito, ma non solo, si stanno preparando a celebrare, il 6 maggio, l'incoronazione del Re Carlo III, una cerimonia simbolica che unisce un servizio religioso storico allo sfarzo. Si terrà presso l'Abbazia di Westminster: il Re, che sarà incoronato insieme a Camilla, la Regina Consorte, sarà il 40esimo monarca regnante incoronato in quel luogo dal 1066. Il giorno dello splendore e della formalità sara' caratterizzato da usanze che risalgono a più di mille anni fa. I dettagli del piano di incoronazione sono contenuti nell'operazione denominata "Golden Orb" che prevede anche ingenti misure di sicurezza. Questa è una piccola guida all'atteso evento mediatico.

LA PROCESSIONE

Le celebrazioni formali inizieranno con una processione da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster con aree di osservazione lungo il percorso che apriranno alle 6 di mattina. Il tracciato del percorso parte da Buckingham Palace per proseguire lungo The Mall fino a Trafalgar Square, quindi lungo Whitehall e Parliament Street prima di svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary per raggiungere la Great West Door dell'Abbazia di Westminster. L'accesso del pubblico ai siti lungo The Mall e Whitehall avverrà in base all'ordine di arrivo, con le persone indirizzate ai siti di proiezione ufficiali di Hyde Park, Green Park e St James's Park una volta che saranno pieni.

All'esterno di Buckingham Palace sono stati allestiti stand per gli ospiti invitati, tra cui veterani delle forze armate, NHS (servizio sanitario nazionale) e personale di assistenza sociale. Poco meno di 200 membri delle forze armate - la maggior parte della scorta della cavalleria domestica del sovrano - prenderanno parte alla processione verso l'abbazia di Westminster e inizieranno a radunarsi sabato mattina. Altri mille membri del personale di servizio fiancheggeranno il percorso, ma la processione complessiva sarà molto piu' piccola del suo equivalente nel 1953, quando vi parteciparono altre famiglie reali e primi ministri del Commonwealth. In una rottura con la tradizione, Carlo e Camilla utilizzeranno la Diamond Jubilee State Coach - dotata di aria condizionata e sospensioni idrauliche - piuttosto che la più vecchia, più scomoda, Gold State Coach.