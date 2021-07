Italia-Inghilterra, William ignora Mattarella? Ecco tutta la verità

Italia-Inghilterra, il principe William è stato accusato di non aver stretto la mano a Mattarella dopo la vittoria degli Azzurri. In realtà, la colpa per il mancato saluto potrebbe dipendere dalla FIFA

Che gli inglesi non siano campioni di sportività l'hanno dimostrato i giocatori della Nazionale togliendosi la medaglia durante la cerimonia di premiazione dell'Italia per la vittoria degli Europei 2020 nel stadio casalingo di Wembley ma in pochi si sarebbero aspettati che il principe William, futuro erede al trono del Regno Unito, avrebbe potuto mancare di rispetto a Mattarella, o almeno così racconta l'Huffington Post. Il quotidiano afferma che William, presente allo stadio insieme alla moglie Kate Middelton e il figlio George, avrebbe lasciato l'impianto senza stringere la mano al Presidente della Repubblica. In effetti nessun fotografo o telecamera hanno immortalato il gesto e non c'è nemmeno certezza che i due si siano incontrati primo o dopo la finale di Euro 2020.

Italia-Inghilterra, William ignora Mattarella? In realtà non è andata proprio così

In realtà sembrerebbe però che il principe William non abbia stretto la mano di Mattarella non di proposito ma una serie di sfortunate coincidenze e la conferma arriverebbe da alcune fonti de Il Messaggero riprese anche da altre importanti testate. Pare infatti che il duca di Cambridge si sia effettivamente avvicinato al Presidente della Repubblica a fine partita, mentre festeggiava per la vittoria degli Azzurri, ma che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, glielo abbia impedito per rispettare le norme anti Covid-19, che prevedono in primis il distanziamento sociale, e perché il capo dello Stato sarebbe dovuto rientrare immediatamente in Italia.