Meghan Markle choc, la Regina chiede ad Harry di divorziare: rumors

La Regina chiede ad Harry di divorziare da Meghan Markle: rumors

Dopo quattro mesi di lontananza dalla Famiglia Reale, Harry e Meghan hanno rivisto William e Kate Middleton in occasione del Commonwealth Day 2020.

L’incontro non è stato uno dei più calorosi. Sembra infatti che fra i Duchi vi sia stato un veloce e freddo saluto, nulla di più.

Gli equilibri tra i membri della Corona sembrano ormai essersi rotti. Molti esperti e parecchi sudditi ritengono Meghan Markle una "stratega" e la considerano responsabile dell'allontanamento di Harry e delle drastiche scelte prese negli ultimi mesi.

Ora emerge un’indiscrezione che, se accertata, provocherebbe un ulteriore scompiglio nella Royal Family.

Una fonte vicina al Palazzo ha infatti riferito che la regina Elisabetta avrebbe supplicato Harry di divorziare da Meghan.

Meghan Markle choc, la Regina chiede a Harry di divorziare – ROYAL FAMILY NEWS

Una fonte vicina a Buckingham Palace ha riferito che la Sovrana avrebbe chiesto al nipote di divorziare da Meghan Markle. Il motivo? Per preservare i Windsor e lui stesso. Le indiscrezioni sono state riportate dal National Enquirer.

“Nella mente della Sovrana è imperdonabile il gesto di Meghan che ha strappato Harry alla sua famiglia” ha spiegato la fonte. La regina Elisabetta sarebbe inoltre in pensiero per l'amato nipote.

“Non ritiene che il matrimonio durerà per molto e vorrebbe che Harry se ne tirasse fuori prima che lei gli spezzi il cuore” ha precisato la fonte, aggiungendo: “Il Principe è sotto l’incantesimo di Meghan”.

Sua Maestà penserebbe inoltre che Meghan stia cercando di sfruttare le conoscenze di Harry per affermarsi ad Hollywood e vorrebbe “andare avanti senza di lui”.

Meghan Markle non ha portato Harry in Inghilterra: la Regina e Filippo “tristi” – ROYAL FAMILY NEWS

“La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il rifiuto di portare il piccolo Archie a Londra” ha riferito la fonte.

Secondo l’insider, la regina Elisabetta sarebbe molto triste per non aver potuto vedere il nipotino. Meghan Markle è infatti tornata in Inghilterra senza il figlio. L’assenza del piccolo Archie avrebbe fatto rimanere male anche Filippo, il marito della Sovrana.

Meghan Markle incontra William e Kate: cala il gelo – ROYAL FAMILY NEWS

I Duchi di Sussex sono di recente tornati in Inghilterra per adempiere agli ultimi impegni pubblici. Hanno finalmente incontrato, dopo ben quattro mesi di lontananza, i Duchi di Cambridge. Sembra che l’incontro sia stato freddissimo.

Secondo alcune indiscrezioni, la Markle avrebbe raccontato che il clima era molto teso. Kate Middleton avrebbe tenuto inoltre un atteggiamento freddo e rigido.