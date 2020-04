Meghan Markle rasata a zero: la foto choc fa il giro del web. Accanto a lei Harry con barba e capelli lunghi

Meghan Markle appare sempre impeccabile ad ogni evento pubblico. I suoi capelli rappresentano uno dei segreti principali del suo fascino. Curati, luminosi e morbidi, ma soprattutto lunghi, i capelli della Duchessa di Sussex ispirano moltissime donne. Meghan è un'icona di stile ed il suo volto è ricercato da numerosi brand.

La foto che sta facendo il giro del web in queste ore mostra i Sussex come nessuno li hai mai visti. Lady Markle è rasata a zero e Harry ha una folta chioma rossa che fa da pendant con la lunga barba. Una scelta drastica per dare un taglio netto col il passato? No, un'idea della artista @hey-reilly. La rasatura di Meghan ricorda quella di Demi Moore nei panni di soldato Ryan e si abbina perfettamente allo stile wild con cui appare Harry. La coppia risulta bellissima anche in questa nuova versione.