Re Carlo III, primo discorso di Natale: "Accanto a chi non arriva a fine mese"

Il primo discorso da re di Carlo III: "Siamo vicini a chi non riesce a mantenere i propri cari"

Era atteso con tanta ansia il primo discorso natalizio da re di Carlo III, dopo la morte della regina Elisabetta II. Il neo monarca, visibilmente emozionato, nel suo messaggio alla Nazione ha mostrato riconoscenza e vicinanza per tre categorie particolari di cittadini: le famiglie britanniche in difficoltà economica, chi si impegna nel "servizio pubblico" e chi- come medici e infermieri- si è a lungo sacrificato per sconfiggere Covid e pandemia. Non sono mancate poi parole d'affetto anche per i militari in missione di pace e tutti coloro che fanno fatica a mantenere “nutriti e al caldo” i loro familiari.

"Sono qui nella Cappella di San Giorgio al castello di Windsor, così vicino a dove è sepolta la mia amata madre, la defunta Regina, con il mio caro padre. Mi vengono in mente le lettere, le cartoline e i messaggi profondamente toccanti che tanti di voi hanno inviato a me e a mia moglie e non posso ringraziarvi abbastanza per l'amore e la simpatia che avete dimostrato a tutta la nostra famiglia", ha esordito Carlo III. "Mentre il Natale è, ovviamente, una celebrazione cristiana, il potere della luce che vince l'oscurità viene celebrato oltre i confini della fede. Quindi, qualunque credo voi professiate, o anche nessuno, credo che sia in questa luce vivificante e con la vera umiltà che sta nel nostro servizio per gli altri che possiamo trovare speranza per il futuro", ha continuato il monarca.

Carlo III, nel primo discorso di Natale, ha infine nominato William e Kate, riferendo di una visita in Galles del principe di Galles ed erede al trono insieme alla moglie durante la quale hanno messo in luce "esempi pratici dello spirito di comunità". Di recente la famiglia reale britannica è finita nuovamente al centro di polemiche dopo il documentario uscito su Netflix di Harry e Meghan nel quale la coppia ha lanciato durissime accuse. Nessun commento da Buckingham Palace ma le festività natalizie sono attentamente monitorate dagli osservatori come risposta indiretta.