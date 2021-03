Royal family, nato nuovo Royal baby: Regina Elisabetta di nuovo bisnonna

Fiocco azzurro nella Royal family: è nato un nuovo bebè in casa Windsor. Zara Tindall, figlia della secondogenita della regina, la principessa Anna, ha partorito. La conferma è stata data in queste ore da Buckingham Palace, rivelando la felicità della regina Elisabetta II e del marito, il principe Filippo, che diventano di nuovo bisnonni.

Il bimbo è nato dall'amore di Zara Tindall, cavallerizza olimpionica, e Mike Tindall, l'ex nazionale inglese di rugby. La coppia ha già due bambine, Mia Grace, sei anni, e Lena Elizabeth, due anni. Il piccolo appena nato è il primo maschio per la nipote della Regina. Tindall ha assistito al parto e subito dopo ha comunicato all'agenzia Pa che mamma e bimbo stanno bene.

Regina Elisabetta ancora bisnonna: è al decimo bisnipote

La regina Elisabetta e il Duca di Edimburgo sono così al decimo bisnipote. Il piccolo è 22esimo nella linea di successione al trono britannico. Buckingham Palace ha annunciato che la coppia di bisnonni non vede l'ora di poter vedere il bisnipotino. L'incontro avverrà quando le restrizioni legate all'emergenza Covid "lo consentiranno".

Royal family, il figlio di Zara Tindall è nato nel bagno della tenuta

Il figlio di Zara Tindall è nato in un luogo molto particolar: il bagno dell'antica tenuta Gatcombe Park in cui la coppia vive con la madre di Zara e il suo secondo marito.

L'annuncio del lieto evento è stato dato dal neo papà Mike in un podcast. Due ostetriche sono arrivate di corsa perché non c'era il tempo per andare in ospedale. "Zara si è comportata da guerriera. Le donne lo sono sempre", ha spiegato.

Zara ha vinto nel 2006 il campionato mondiale di sport equestri ad Aquisgrana. E' stata anche votata dalla BBC come personaggio sportivo dell'anno 2006. Lo stesso riconoscimento fu vinto nel 1971 da sua madre Anna. E' membro dell'Ordine dell'Impero Britannico dal 2007 per i traguardi raggiunti nell'equitazione. Anche negli anni successivi Zara si è distinta per la sua capacità. Ha vinto una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra 2012.

Zara è 19esima nella linea di successione al trono del Regno Unito. E' cresciuta senza titoli per volere dei genitori. E' sposata con l'ex rugbista Mike Tindall dal 30 luglio 2011.

Anche il marito Tindall è un campione sportivo. Ha giocato nella nazionale inglese di rugby. Divenne campione del mondo 2003 con l'Inghilterra.