Santanchè, dalla "prostatite" di Briatore all'editoriale dell'ex Sallusti

Daniela Santanchè è finita nel mirino della critica, dopo il suo tentativo di difesa del socio in affari Flavio Briatore. La senatrice di Fratelli d'Italia aveva affermato in merito al ricovero del manager: "E' solo una prostatite", poi smentita dai fatti, visto che Briatore è al San Raffaele per il Coronavirus. Come se non bastasse, è arrivato anche il fuoco ex amico, con Santanché - riporta il Corriere della Sera - finita al centro di un editoriale del Giornale firmato dal direttore Alessandro Sallusti, doppiamente visibile perché l’autore è anche il suo ex fidanzato.

"Vedere un video della senatrice Daniela Santanchè di Fratelli d’Italia che balla in pista senza mascherina invitando i ragazzi a fare altrettanto e a ribellarsi ai divieti, mi lascia perplesso. Parla da proprietaria di discoteche che deve salvare il fatturato della sua azienda o da senatrice che dovrebbe avere a cuore i giovani italiani che rischiano una brutta malattia? annotava Sallusti il 18 agosto". Estate sfortunata per la senatrice di Fdi, che dagli attacchi si difende così. A me vengono a fare lezioni sul Coronavirus? Io qua ho i complimenti di tutte le forze dell’ordine della Versilia che hanno fatto i controlli, ho il riconoscimento di tutte le Asl per come ci siamo comportati al Twiga, ho anche le telefonate con Patuanelli".