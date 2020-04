Seminario online, modera Prada, su Instagram conversazioni su cultura e moda

POSSIBLE CONVERSATIONS Prada inaugura una serie di conversazioni digitali su Instagram per esplorare la cultura, la moda e la vita a Milano

La moda esiste come elemento essenziale di una conversazione culturale più ampia: fa parte di un dialogo tra convinzioni, discipline e mezzi comunicativi differenti. In questo momento, in un panorama sostanzialmente ridefinito dalle restrizioni, è fondamentale non lasciare che le restrizioni definiscano la conversazione. Dobbiamo essere aperti, liberi e connessi. Ed è proprio con questa attitudine che Prada presenta Possible Conversations, una serie di dialoghi in diretta fra pensatori, arbitri culturali e figure del mondo della moda che intervengono da tutto il mondo per unire persone e condividere pensieri. Queste conversazioni su Instagram, che rappresentano un’iterazione e un’evoluzione digitale dei programmi che caratterizzano gli eventi live internazionali di Prada, collegano e coinvolgono non solo i vari protagonisti di questi momenti, ma anche persone, luoghi, mentalità e valori diversi, in discussioni che si preannunciano illuminanti, coinvolgenti e persino rivelatrici.

Parleranno professionisti, esperti, registi e creativi appartenenti a cinque sfere chiave della cultura che si intrecciano fra loro e che includono la moda, l'arte, l'architettura, il cinema e il pensiero, dove quest’ultimo spazia dalla filosofia alla psicologia, fino alla letteratura. Con uno sguardo empatico su questi tempi particolari, offrono al pubblico sia una via di fuga che una direzione, analizzando come i periodi di instabilità abbiano influenzato la cultura e valutando, per quanto possibile, l’impatto del momento che stiamo vivendo. La prima Possible Conversation di Prada si terrà in diretta il 14 aprile 2020 alle 18:00 CET e vedrà protagonisti Pamela Golbin, autrice e curatrice nonché Artistic Director di Jacquard x Google Arts & Culture Residency, e Alexander Fury, Fashion Features Director di AnOther Magazine e critico di moda maschile del Financial Times. Dibattendo sul tema ‘La moda in tempo di crisi’, il loro dialogo sarà trasmesso sull’account Instagram di Prada.

Le vere conversazioni sono quelle a più voci: ogni Possible Conversation di Prada permetterà al pubblico di fare domande ai protagonisti, per cui si avrà una conversazione più ampia, collegando gruppi ancora più diversi e raggiungendo ancora più persone. Ogni Possible Conversation di Prada si tradurrà in una donazione da parte di Prada all’UNESCO, il cui lavoro durante la pandemia causata dal COVID-19 si concentra sull’importanza della cultura, della creatività e dell’educazione per oltre 1,5 miliardi di studenti in tutto il mondo che hanno risentito della chiusura di scuole e università, e su un programma volto ad aumentare la cooperazione internazionale nell’ambito scientifico. Il supporto a queste iniziative in tutto il mondo è un’ulteriore dimostrazione dello scambio vitale tra moda e società. Le Possible Conversations di Prada riflettono la pluralità e il significato stratificato dell’universo di Prada, specchio dell’intrinseca natura dialettica della moda che dà e prende ispirazione dal mondo dell’arte, dell’architettura, della musica, del cinema e molto altro.