Sgarbi tiene lezioni d’arte su un sito per adulti

Di Claudio Bernieri

Ovviamente i musei pullulano di immagini di Cortigiane del passato: ritratti di mantenute del Rinascimento immortalate dal Tiziano al Caravaggio, dipinte senza veli.

Per non parlare delle statue delle Geishe greche, bottino dei musei vaticani. Amore e psiche, Pan e pastorelle in fiore, faune e pulzelle discinte, dalle modelle anoressiche ritratte dal Botticelli a quelle in carne, prese direttamente dalla strada dal Caravaggio, con gran finale tra le signorine dei casini di Avignone, chiamate madamigelle da Picasso.

La furbata è stata di Mike Morra, Ceo di Escort Advisor, sito di recensioni di incontri a pagamento.

Mr. Advisor ora coniuga arte, gnocca e bellezza, in uno incontro ravvicinato che scandalizzerà il ministro Franceschini e le sovraintenze alle belle arti, ma che farà sorridere i custodi di Pompei, abituati a mostrare affreschi osee sopravvissuti alla cenere..E che dirà il Fai ? e Italia Nostra?

Questa volta Sgarbi non ha da scenario né un’aula universitaria, né un teatro, ma bensì la platea virtuale di 3 milioni di utenti mensili di Escort Advisor.

Un viaggio tra opere di grandi artisti che illustrano secoli di storia e costumi, tra arte sacra e amore profano, con particolari collegamenti anche all’attualità.

“Cerco di raccontarlo in questo lungo percorso nell’arte per Escort Advisor. Meditate sull’eros, non sempre è legato all’ideale. L’eros va oltre la nostra volontà, intercetta il peccato - spiega - In pochi in Italia in questo momento stanno pensando alla divulgazione della cultura e all’arte. Gli spazi sono sempre più ristretti, soprattutto sui media. Su Escort Advisor c’è una platea virtuale di 3 milioni di utenti ogni mese che ora può scoprire attraverso l’arte come Eros e Bellezza siano connessi”.

Il ragionamento fila: come non averci pensato ai tempi di Cavour, istituendo corsi di bellezza nei salottini rossi delle maison?

Aggiunge Morra: “Chi sceglie questa professione non agisce perché senza alternativa. Sono donne di cultura e intelligenza che hanno fatto della sensualità femminile il loro lavoro. I clienti non sono “poveretti” in cerca di amore. Sono uomini di ogni età, estrazione sociale e istruzione”.

Insomma, paiono dire le geishe e le cortigiane di Escort Advisor: giovanotti, prima di andare in camera,date anche una occhiata alla Venere di Milo.