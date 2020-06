Spopola la moda delle unghie di coppia: i Ferragnez aprono le danze. FOTO

Spopola la moda delle unghie di coppia: i Ferragnez in testa. FOTO

Sono tante le nuove mode esplose durante la quarantena, una di queste ha per oggetto le unghie. Moltissime donne non vedevano l’ora che riaprissero estetisti, parrucchieri e centri benessere. Ora l’appuntamento coinvolge anche il partner. Spopola infatti la moda delle unghie di coppia: manicure, smalto e nail art in pendant. Tra i primi a seguirla ci sono ovviamente i Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez hanno postato sui social gli scatti che immortalano le loro curatissime e coloratissime unghie.

Sono ben due i look già sfoggiati dalla coppia: il primo prevedeva fiamme multicolor per lei e azzurre per lui, il secondo degli smiley per l’influencer e i personaggi dei Pokemon per il rapper.

Nell’ultimo scatto la Ferragni appare invece con delle lunghe unghie a punta color oro. Fedez la seguirà anche questa volta stupendo con un look gold?