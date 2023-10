Sposarsi che stress, è boom di corna: esplodono i tradimenti in Italia

Sessualità, boom di tradimenti in Italia. Ecco quali sono le Regioni "più inclini" alle relazioni extraconiugali

La ricerca del portale Incontri-ExtraConiugali.com rileva che Lazio e Lombardia sono le regioni dove è più diffuso il fenomeno della «trasgressione», che in altre parole si concretizza in «relazioni al di fuori della relazione di coppia». Infatti Lazio e Lombardia sono accomunate dalla medesima propensione al tradimento: l’88% per gli uomini e l’85% per le donne. A fornire questa fotografia sul desiderio di evasione in occasione dell’avvicinarsi della fine dell’anno disegna una nuova geografia degli “affaire”.

L’ideatore del portale, Alex Fantini azzarda anche un’analisi: «tradire ha un potente effetto antistress ed afrodisiaco, dentro e fuori dalla coppia. E grazie ad Incontri-ExtraConiugali.com gli italiani si sentono più sicuri ad incontrare una nuova “misstress” o un nuovo “latin lover”».

«C’è chi si organizza a casa sua e chi preferisce andare in albergo. Insomma c’è un mondo più o meno sommerso, di tutto e di più, che difficilmente si potrebbe incontrare direttamente nella vita reale» commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Al terzo posto di questa “geografia del tradimento” si colloca poi la Campania con l’87% degli uomini e l’84% delle donne che vogliono tradire. E poi ancora Toscana (85% degli uomini ed 84% delle donne) ed Emilia-Romagna (82% degli uomini ed 83% delle donne).

Seguono poi Piemonte (81% degli uomini e 79% delle donne), Liguria (80% degli uomini e 78% delle donne), Veneto (79% degli uomini e 77% delle donne), Umbria (70% degli uomini e 76% delle donne), Sardegna (77% degli uomini e 69% delle donne) e Sicilia (70% degli uomini e 65% delle donne).

Ecco le regioni più “calde” d’Italia nel ranking di Incontri-ExtraConiugali.com ed i rispettivi valori medi di propensione al tradimento: