Sesso all'Italiana, dal sadomaso al porno: ecco le fantasie più bollenti

Le trasgressioni degli italiani nel nuovo ranking sulla sessualità: trionfano il Ménage à Trois, il sadomaso (BDSM) e i filmini hard

Il popolo italiano è sempre molto attento a rivendicare "l'eccellenza" della propria nazionalità, che si tratti di tradizioni culinarie o che si parli di sesso. E proprio nel vasto panorama delle fantasie sessuali degli italiani, emerge un ritratto audace e intrigante del nostro paese. Un quadro delineato dalle rivelazioni di un recente sondaggio condotto da Incontri-ExtraConiugali.com nel settembre del 2023, dal quale risulta che la sessualità degli italiani è in costante evoluzione, un'audace danza tra desiderio e tabù che continua a sorprenderci e a sfidare le convenzioni.

I "ménage à trois" e il fascino del Tabù

Nel contesto delle fantasie più ardite, i "ménage à trois" o i "rapporti a tre" si ergono in cima alla lista delle preferenze trasgressive della stragrande maggioranza degli italiani. Un sorprendente 73% ha ammesso di desiderare partecipare a questa avventura. Per gli uomini, questo desiderio rappresenta il picco della trasgressione, con un impressionante 82% che sogna di vivere questa esperienza. Per le donne, sebbene leggermente meno entusiaste, il 64% ammette di essere attratto da questa intrigante prospettiva.

Secondo Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il desiderio di partecipare a un "rapporto a tre" può essere interpretato come una dimostrazione di potere maschile, una sorta di caccia amorosa. Gli uomini possono inizialmente osservare due donne coinvolte in un intimo rapporto lesbico, per poi diventare i protagonisti di questo sensuale trio. D'altra parte, le donne sembrano trovare più trasgressiva l'idea di condividere un rapporto sessuale simultaneo con due uomini.

Il mondo del BDSM e della sottomissione

Il secondo gradino del podio delle fantasie trasgressive è dominato dal BDSM, un acronimo che copre il mondo del sadomasochismo, dal soft al hard. Il 60% degli uomini e il 66% delle donne ammettono di essere intrigati da questa forma di esplorazione sessuale. Il BDSM offre una vasta gamma di esperienze, dal bondage, dove i partner si legano e bendano reciprocamente, al ruolo del dominatore o della dominatrice.

Il potere dei filmini hard

In un'epoca in cui la tecnologia e la condivisione digitale hanno permeato ogni aspetto della nostra vita, è interessante notare che il 62% degli italiani desidera girare un filmino pornografico. Questa fantasia si colloca al terzo posto nella lista delle preferenze, ma sorprendentemente è al primo posto per le donne, con il 67% che ammette di essere affascinato da questa idea. Alex Fantini suggerisce che sempre più italiani e italiane vogliono immortalare le loro performance sessuali in video, una forma di espressione e condivisione della loro sessualità.

Le regioni più audaci d'Italia

Ecco una curiosa fotografia della sessualità italiana nel 2023, un paese che abbraccia la sua trasgressione con fervore, come dimostrano le regioni leader in questo sondaggio: Nella top-10 di Incontri-ExtraConiugali.com troviamo la Lombardia con l’89% di propensione alla trasgressione, il Lazio (87%), la Toscana (84%), l’Emilia Romagna (83,5%), la Campania (81,5%), il Piemonte (80%), il Veneto (79%), il Friuli-Venezia-Giulia (76,5%), la Sicilia (70%) e l’Umbria (68,5%).

Oltre ai tre principali punti di riferimento delle fantasie sessuali degli italiani, il sondaggio ha inoltre rivelato una vasta gamma di altre preferenze trasgressive. Dal "sessantanove" al "sesso con una persona più grande," dai "giochi con oggetti" al "rapporto sessuale con uno/a sconosciuto/a," il mondo dell'intimità è in costante evoluzione. D'altro canto sembra che il tradimento coniugale abbia perso il suo appeal come atto di trasgressione, con solo il 24% degli italiani e il 21% delle italiane disposti a condividere le loro fantasie con il partner.