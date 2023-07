Orgasmo femminile: cresce quando lui ascolta le esigenze di lei. La guida

Sesso e orgasmo: gli studi dicono che il piacere femminile cresce se lui ascolta le esigenze di lei

Si avvicinano due date "importanti" per le donne, quelle dedicate all'orgasmo: non una ma ben due giornate interamente incentrate sul piacere femminile, perché dopo quella più conosciuta del 31 luglio, c'è quella dedicata all'orgasmo femminile come ogni 8 agosto.

La giornalista Rita Tosi ha intervistato sul punto la sessuologa Roberta Rossi per INTIMINA, che ha spiega alcune dinamiche partendo da uno studio che ha analizzato funzioni e abitudini legate all'orgasmo femminile.

“La maggior parte delle donne analizzate ha raggiunto frequentemente l'orgasmo, considerando un particolare poco scontato: per raggiungerlo hanno utilizzato diversi tipi di stimolazioni oltre al rapporto penetrativo vaginale. Una funzione orgasmica più elevata – spiega Rossi – è risultata associata a un basso livello di stress relazionale, a un'alta soddisfazione di coppia e alla capacità di adattare l'atto sessuale alle esigenze della donna. La novità di questo studio è che tra i fattori che influenzano negativamente il giudizio sulla funzione sessuale femminile, ci sono l'insoddisfazione per la funzione erettile del partner, il controllo eiaculatorio, le dimensioni del pene, la mancanza di volontà di fare sesso e i preliminari inadeguati”.