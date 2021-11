Gli italiani amano la trasgressione sotto le lenzuola ma solo extraconiugale

"Sadomaso soft, solo per gioco" sottolineano gli analisti, spiegando questa nuova tendenza degli italiani che però non hanno il coraggio di chiederlo al partner e che per questo cercano un rapporto al di fuori della coppia

Aumentano i rapporti sadomaso. A metterlo in evidenza è un sondaggio sulla sessualità degli italiani realizzato durante la prima settimana di novembre 2021 da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Il sondaggio è stato condotto su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, equamente distribuiti nelle diverse regioni italiane, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni (55,10% della popolazione totale), con un margine di errore di 2 punti percentuali ad un livello di confidenza del 95%.

Come la pandemia ha cambiato la sessualità degli italiani?

Secondo il sondaggio a volere trasgredire è una percentuale elevatissima di italiani: alla domanda “Ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo?”risponde "sì" il 95% degli uomini e l’88% delle donne.

Nel desiderio degli italiani, però, la relazione extraconiugale da sola non basta più. Ormai il tradimento è sdoganato, lo fanno tutti.

Alla domanda a risposte multiple “Cosa vorresti fare di trasgressivo?” l’83% degli uomini ed il 69% delle donne esprime infatti la sua preferenza per il «sadomaso soft», (ma solo il 17% degli uomini ed il 24% delle donne è disposto a parlarne con il partner).







Al secondo posto delle fantasie di trasgressione, per il 67% degli uomini e per il 72% delle donne, ci sono invece le «pratiche che non si sono mai sperimentate con il partner». Ed al terzo posto, per il 68% degli uomini e per il 69% delle donne, c’è il «sesso all’aperto oppure in un luogo insolito».

Seguono i «giochi di ruolo» entusiasmano il 58% degli uomini ed il 65% delle donne, il «gioco con oggetti» il 53% degli uomini ed il 64% delle donne ed il «tradimento» come “trasgressione in sé” convince il 38% degli uomini ed il 35% delle donne.