Stilettate di Antonio Sanfrancesco: "Caro politico, ma come ti vesti?"

Una nuova puntata della newsletter "Stilettate" del giornalista Antonio Sanfrancesco e intitolata: "Caro politico, come ti vesti?"

Dopo #saremotuttimigliori. Come no? Prendete tal Giulio Venturi, consigliere comunale di Bologna e nipote del giuslavorista Marco Biagi ucciso nel 2002 dalle Nuove Brigate Rosse. Qualche giorno fa, durante una seduta del Consiglio comunale, in videoconferenza per rispettare le misure anti contagio, era collegato a distanza come tutti ma in costume da bagno, direttamente dalla spiaggia, adagiato su una sdraio. La presidente dell’assemblea, Luisa Guidone (Pd), lo ha rimproverato pubblicamente: «Mi corre l’obbligo di fare un richiamo a seguito di quanto si è visto rispetto a come si è presentato in un fotogramma il consigliere Giulio Venturi», ha detto, «e devo pertanto richiamare tutti i consiglieri a osservare una presentabilità, un decoro e una correttezza che dev’essere valida per tutte le sedute di Consiglio, sia in videoconferenza sia in presenza». Tanto più, ha chiosato la Guidone, che i consiglieri percepiscono un gettone di presenza e quindi, era il sottotesto, almeno un paio di pantaloni possono raccattarlo da qualche parte.La storia repubblicana è piena di queste cadute di stile. Ho messo in fila le più clamorose. Anche se qui, direbbero a La Zanzara, siamo al top: i politici del passato sbagliavano a vestirsi, quelli di oggi non si vestono proprio. Ma prima, forse è meglio spiegare cos’è e in cosa consiste il comportamento istituzionale:

-è differente da quello ordinario perché è compiuto per fini istituzionali o pubblici, trascura in modo assoluto le finalità e le idealità di chi lo attua e quelle della sua parte politica e sociale, ed è attuato nello svolgimento di funzioni o servizi pubblici. Non è noioso ma fa sognare i cittadini perché quando chi ci governa è capace di compiere atti contrari ai propri interessi personali o di parte, significa che è un buon amministratore.

-Indossare un abito idoneo al lavoro svolto o all'incarico esercitato è espressione di rispetto per il lavoro stesso e per gli interlocutori con i quali si viene in contatto. Vale ancor di più se si ha un ruolo istituzionale e si rappresentano i cittadini.