Superenalotto consigli per vincere: non tutti sanno che se...

Superenalotto, qualche dritta



Superenalotto consigli per vincere. Vediamo come si può provare a essere fortunati grazie all'ottima e dettagliata analisi del sito shoppable.it.

Per vincere a una lotteria dovrete contare certamente sulla fortuna, eppure alcuni calcoli statistici possono aiutare a capire come rendere ancora più probabile azzeccare i numeri vincenti al Superenalotto.

Consideriamo innanzitutto come funziona il meccanismo di questo gioco: verranno estratti a sorte 6 numeri sui 90 a disposizione sulle varie ruote. Le probabilità di azzeccare la combinazione vincente sono estremamente basse, parliamo di una su circa 700 milioni.

Esistono però delle strategie che possono aumentare le probabilità che la vostra sestina risulti essere quella vincente.

Un metodo grandemente utilizzato è proprio quello di verificare quali siano i numeri “assenti” da parecchie estrazioni, ovvero quelli che non vengono estratti da più settimane. Troverete online delle statistiche su quelli che appaiono più spesso nelle sestine o cinquine vincenti, come anche quelli che sono lungamente assenti.

Vi diciamo subito che non si tratta di un vero e proprio metodo comprovato, in quanto non c’è nessuna regola che imponga a un numero mai estratto di essere sorteggiato dopo un po’ di tempo. Questo vuol dire che potrebbe non essere mai nella combinazione vincente: anche in questo caso dipende dalla fortuna.

Affidarvi alla vostra sensazione, in casi del genere, non è mai sbagliato: il sesto senso infatti può indirizzarvi verso la scelta giusta.

Secondo un calcolo statistico, i numeri più giocati sono quelli che portano, in caso di vincita, a dividere il jackpot con un maggior numero di persone. Per questa ragione possiamo consigliarvi di puntare su quelli meno considerati così che, in caso di vittoria, abbiate la possibilità di godere da soli del denaro guadagnato.

Secondo la Sisal, i numeri che vengono più spesso giocati sono quelli associati alle date di nascita, agli anniversari, a eventi speciali. Un altro metodo utilizzato molto dagli utenti è quello di disegnare delle figure sulla schedina, come una specie di schema dove si debbano unire i puntini, e di considerare i numeri inclusi in quella figura.

Non ci crederete, ma la sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6 è anche una delle più giocate da chi tenta la fortuna. A questa andiamo ad aggiungere i numeri associati ai sogni: chi è appassionato di Smorfia napoletana, andrà a considerare quelli siano quelli abbinati alla vicenda che ha occupato la vostra notte.

Arriviamo al dunque: quali sono i numeri più giocati? Pare proprio che si tratti di 3, 7, 8, 9, 5, 11, 19, 10, 90 e 12. Diciamo dunque che, con una sestina che li includa, avrete meno probabilità di non dover dividere il malloppo in caso di vincita.



