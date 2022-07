Tenuta San Masseo, il nuovo boutique hotel con panorama mozzafiato su Assisi

Assisi, tenuta San Masseo boutique hotel con una esclusiva e suggestiva vista panoramica sulla città

In una perfetta combinazione di lusso, tradizione, comfort, design e personalità, la Tenuta San Masseo è un angolo di paradiso ai piedi di Assisi, in Umbria, immerso tra natura, arte e spiritualità. Un boutique hotel con una esclusiva e suggestiva vista panoramica sulla città e sulla Basilica di San Francesco, un’oasi di pace immersa nel verde per ristorare il corpo e la mente. Un luogo capace di far vivere un profondo relax, attraverso i colori e i profumi di un territorio denso di storia. Situato in una posizione strategica, lontano dal traffico ma a due passi dalle principali strade che conducono alla scoperta dei borghi più belli dell’Umbria, poco distanti. E a pochi minuti dall’aeroporto, dove poter comodamente atterrare in piena riservatezza.

Tenuta San Masseo, da antico casolare a Boutique hotel

La Tenuta San Masseo è un antico casolare, di proprietà della famiglia Carloni, che è riuscita a ricreare un’atmosfera incantevole, coniugando design, comfort e servizi di alto livello, offrendo attrazioni su misura per un contatto emozionante con la natura. La struttura, grazie ad un attento e sapiente restauro, offre 8 camere e suite (anche nel cuore della Città di Assisi, accanto allo scenografico Tempio di Minerva), tutte arredate con accuratezza e materiali naturali, alcune con vetrate panoramiche mozzafiato. Un connubio in cui la bellezza del paesaggio riesce ad infondere una piacevole sensazione di pace, per un soggiorno detox a tutto tondo.

Tenuta San Masseo, detox in private Spa Luxury Suite

Gli amanti del relax possono usufruire di una Spa, di uso esclusivo degli ospiti, che comprende sauna, bagno turco, piscina idromassaggio, stanza del sale, wellness room per massaggi e trattamenti, angolo con tisane. Una nuova suite adiacente alla SPA – Private SPA Luxury Suite – permette di prenotare l’intera SPA in uso esclusivo ed illimitato.





Tenuta San Masseo, le attività per rilassare corpo e spirito

Calma e benessere sono le sensazioni che questo boutique hotel riesce ad infondere negli ospiti in maniera del tutto naturale. Come anche condurli in esperienze sensoriali attraverso diverse attività organizzate in esclusiva: corsi di cucina su misura, raccolta delle olive, caccia al tartufo, raccolta degli ortaggi biologici prodotti dalla Tenuta, escursioni nelle cantine più pregiate dell’Umbria, degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio. I più sportivi possono cimentarsi nel tiro con l’arco, o nel rafting sotto le Cascate delle Marmore, a meno di un’ora d’auto da Assisi; oppure concedersi una salutare pedalata con una e-bike, per escursioni lungo itinerari organizzati con tour guidati; chi ama il contatto con gli animali, può seguire lezioni di equitazione all’interno della tenuta, sul paddok, o, sempre in sella ad un cavallo, fare rilassanti passeggiate tra le campagne.

E per chi desidera ritrovare anche la forma dello spirito, oltre che seguire le lezioni di yoga personalizzate, può lasciare andare la mente lungo i Sentieri di Francesco, che da Assisi conducono ai luoghi più significativi della vita del Poverello, incastonati tra i borghi medievali umbri. Esperienze uniche, da vivere tutto l’anno, da soli o in compagnia. Soggiorni indimenticabili che scaldano il cuore di chi ama ritrovarsi in armonia con l’universo.

L’atmosfera magica della Tenuta San Masseo per sigillare un evento d’amore, un anniversario memorabile, un meeting o un galà aziendale

La Tenuta San Masseo, nel cuore delle campagne sotto Assisi, con una vista panoramica mozzafiato sulla maestosa Basilica e sulla città del Santo patrono d’Europa, offre la possibilità di organizzare eventi indimenticabili. Grazie ad una tensostruttura realizzata completamente in vetro, immersa in un parco verde di 20.000 mq, si gode una visuale a 360 gradi. Un luogo esclusivo dove realizzare il ricevimento di nozze da sogno fino a 300 persone. La tensostruttura è composta dalle pareti in vetro completamente apribili, una soluzione ideale per un matrimonio sotto il cielo d’estate o avvolti dal calore delle luci dell’incantevole scenario che domina in inverno.

Matrimonio esclusivo, anche per pochi intimi. La Tenuta San Masseo si presta perfettamente anche ad un matrimonio con pochi invitati. Un ricevimento boutique sull’affascinante veranda della Tenuta, a bordo piscina o sotto la romantica vigna. Tutti angoli suggestivi, arredati ognuno con un suo stile, tanto da ricreare un percorso mai scontato, dinamico ed esperienziale, con davanti agli occhi uno scenario romantico naturale, unico al mondo.





La Tenuta può essere affittata in esclusiva, incluse le otto camere di lusso e la private SPA.

Tenuta San Masseo, location esclusiva per un evento unico: il Boutique & Chic

Un elegante matrimonio con pochi invitati, una festa di compleanno o un battesimo, un anniversario da immortalare per sempre. Sono tante le occasioni speciali per festeggiare alla Tenuta San Masseo. Incorniciati dalle calde luci della città Serafica che davanti agli occhi vi farà vivere un’atmosfera sospesa tra realtà e sogno.

Tra gli angoli incantevoli. Con Boutique & Chic si può vivere un piccolo grande evento (fino a 70 invitati) per coronare un sogno. Sulla veranda panoramica del casale, a bordo piscina, sotto la vigna o tra gli olivi – tanti angoli affascinanti per rendere il vostro evento unico ed esclusivo. Location anche in affitto esclusivo.La Tenuta San Masseo si presta perfettamente anche agli eventi di team-building, meeting, colazioni e pranzi di lavoro. È possibile affittare la Tenuta in esclusiva comprese le otto camere di lusso e la private SPA. Volendo, si può soggiornare anche nel cuore di Assisi, nelle suite della Tenuta ubicate accanto al Tempio di Minerva.

TENUTA SAN MASSEO, BOUTIQUE HOTEL IN PILLOLE

Isolati, ma di fronte al magico panorama della Città di Assisi, 24 ore su 24.

Distanti da tutti ma a pochi passi dalla città, in compagnia della straordinaria bellezza del Monte Subasio.

Immersi nel nostro Parco Botanico di 20.000 mq, avvolti dai mille profumi e colori delle preziose piante.

Tenuta San Masseo è un boutique hotel di charme di solo 8 camere, immerso nel verde

Relax: I lounge relax del parco verde dedicati ad ogni coppia, in uso esclusivo.

Piscina: Un tuffo in piscina (all’esterno), per poi rilassarsi sul lettino tra gli olivi.

Colazione: Riservata ed affascinante. Servita comodamente in camera, sulla veranda o nel parco – tanti angoli intimi danno la possibilità di gustare le delizie in tranquilità e riservatezza.

Eat – in: Un aperitivo sfizioso, un light lunch tipico umbro, una merenda salutare, degustazioni o un apericena a tema.

Pic-nic bag: Una selezione gastronomica per gustare il pranzo in mezzo alla natura.

Esperienze: Umbria è ricca di tante attività per scoprire la natura e la cultura del suo territorio. La Tenuta San Masseo organizza percorsi alla scoperta del Monte Subasio, tour in bici, passeggiate a cavallo, trekking in vigna, escursioni con una guida privata, caccia al tartufo, corsi di cucina.