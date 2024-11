TheSHEside: il nuovo format dedicato alle professioniste della bar industry

Nasce TheSHEside, un nuovo format di respiro internazionale che vuole raccontare e condividere tutte le professionalità del settore hospitality e del bar industry declinato, anche se non esclusivamente, in chiave femminile e pensato per nutrire e stimolare le giovani e giovanissime generazioni che ambiscono a capire meglio le dinamiche del settore in tutte le sue sfaccettature. Per la prima volta, le protagoniste non saranno solo bartender e floor staff, ma anche brand owner, ambassador, docenti, imprenditrici, esperte di marketing e sales, comunicatrici e consulenti. Diversi momenti di formazione si alterneranno ad occasioni di confronto e networking per creare un flusso di azioni concrete verso un settore difficile da penetrare e storicamente dominato da figure maschili. L’evento è ideato e curato da Chiara Buzzi, titolare – insieme a Edoardo Nono - di Rita & Cocktails e Rita’s Tiki Room nonché esperta di comunicazione, food e hotel writer. Al suo fianco, nel ruolo di project manager, Daniela Garcea, in passato ambassador per aziende multinazionali di spirits e oggi consulente specializzata in attivazione, marketing e strategia per nuovi marchi.

«TheSHEside vuole essere un movimento, un pensiero attivo, una community determinata a innescare nuove azioni e cambiamenti concreti nel settore della industry italiana», spiega Chiara Buzzi, creatrice del progetto. «In quanto imprenditrice e titolare di due bar, volevo proporre un modello diverso per lavorare all’interno di questo settore, facendo concretamente qualcosa verso le nuove generazioni, provando ad innescare delle leve che portino progressivamente un cambiamento per avere più donne impegnate nei bar. Con il Gruppo Rita, stiamo lavorando affinché questo progetto si faccia promotore di valori quali sensibilizzazione, motivazione, crescita e si sviluppi anche in altre città italiane e chissà magari anche all’estero».

La prima giornata, domenica 10, sarà dedicata a interventi in stile TEDx, con testimonianze di carattere ispirazionale e motivazionale di circa dieci-dodici minuti ciascuna. Ogni speech avrà un tema specifico con uno spazio per Q&A nel corso del pomeriggio e un aperitivo conclusivo in serata. La tipologia degli speakers selezionati segue due criteri fondamentali: la pluriennale esperienza nel settore e la credibilità della figura professionale attraverso azioni concrete svolte sino ad oggi in favore o verso il sistema. Tra i più significativi: Monica Berg, nominata la persona più influente del settore a livello mondiale da Drink International 2024, oltre ad essere titolare del cocktail bar Tayer+Elementary a Londra, ha fondato MUYU Liquor ed è global creative director per Campari Academy; Kristine Bocchino e Kaitlin Wilkes-Back, fondatrici di ADA Coleman Project, il più importante database di professioniste della bar industry; Kate Gerwin, imprenditrice, bartender, anche lei nella lista delle personalità più influenti per Drinks International; Carina Soto Velasquez, l’imprenditrice che ha rivoluzionato la scena della miscelazione parigina grazie ai suoi cocktail bar e ristoranti; Anna Sebastian, hospitality consultant e fondatrice del movimento Celebrate Her; Margarita Sader, imprenditrice molto attiva nella promozione di eventi dedicati alle donne in Spagna e titolare, insieme al marito Giacomo Giannotti, del cocktail bar Paradiso, oggi uno dei luoghi più distintivi della miscelazione mondiale; Betty Kupsa, trainer, consultant ed educator.

La mattina del secondo giorno, 11 novembre, sarà dedicata al confronto, grazie a una innovation jam con tavoli di discussione, in cui i partecipanti saranno chiamati a riflettere e confrontarsi su di un tema assegnato. I moderatori – equivalenti in parte agli speaker del primo giorno – sottoporranno alla discussione temi quali l’importanza di stimolare le nuove generazioni verso questo settore lavorativo, la sicurezza nel mondo della notte e nei bar, il passaggio dalla vita dietro al bancone alle aziende, strategie di marketing e posizionamento di nuovi prodotti, l’importanza di partecipare alle competition di settore e come gestirle con gli impegni lavorativi, come trovare il proprio ruolo nella bar industry etc. Il pomeriggio, ospiterà workshop pratici tenuti da aziende di settore e/o professionisti, spaziando dal bar design alla gestione delle relazioni con la stampa, dai social network fino alle possibilità di accesso a fondi specifici per l'imprenditoria femminile.

La sera di lunedì 11 novembre, The SHE Side si sposta in Zona Naviglio Grande per una serie di guest shift internazionali con il coinvolgimento dei più rappresentativi cocktail bar della zona, dove bartender senior saranno affiancate da una figura più junior (come età e/o carriera). L’appuntamento è da Rita Cocktails, Rita’s Tiki Room, Mag, Iter, Cactus Joe, The Doping Club, Ugo, Ca.ri.co, Pinch Cocktails and Spirits.