Tim Music Awards, Elodie colpisce ancora: il look trasparente conquista tutti

Elodie, la tutina zebrata e trasparente manda in tilt la rete

Elodie colpisce ancora: questo inverno a Sanremo, a maggio sul palco del Pride a Roma, quest'estate in Puglia insieme alla condutricce sportiva di Dazn, Diletta Leotta, e poi ancora al suo debutto come attrice al Festival del Cinema di Venezia, ora dal palco dell'Arena di Verona, la bella cantante romana, nata dal talent show di Maria De Filippi, Amici, spiazza di nuovo il pubblico, mandando in tilt rete e fan.

Questa volta a Verona, Elodie è tornata sul palco dell'Arena di Verona per esibirsi con i suoi due "assi nella manica": Tribale e Bagno a Mezzanotte, veri tormentoni dell'estate che si sono aggiudicati diversi premi nella serata dei Tim Music Awards.

Ma a spiazzare i fan non è stata tanto la performance musicale, sempre molto apprezzata, bensì il look. Audace, trasparente, sensuale (ma al punto giusto) e non volgare: la tutina zebrata indossata dalla cantante romana ha mandato letteralmente in tilt il pubblico, che ha inondato la cantante di complimenti (superlativi). "Sei bellissima", "togli il fiato", "sempre perfetta", scrivono su Instagram. Il look infatti, trasparente e luminoso, accompagnato da una gonna a sirena, un top con scollo, fantasia animalier zebrata, tanga e reggiseno neri in vista, ha ancor più valorizzato il fisico scolpito dell'artista romana.

Elodie ai Tim Music Awards, il post su Instagram