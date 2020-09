Tonitto in partnership con i colossi europei della Gdo e del commercio on-line

Prosegue con l’ingresso sul mercato belga e portoghese il processo d’internazionalizzazione di Tonitto 1939. Leader sul mercato per il sorbetto n° 1 in Italia, l’azienda ligure sigla due nuove partnership commerciali con due dei più grandi negozi d’Europa della Gdo, anche online: il belga Ahold-Delhaize e il portoghese Prozis.

Dopo il recente sbarco in Cina, a Shanghai, all’interno della Pearl Tower, e i successi in diverse nazioni europee -per esempio nei Paesi Bassi all’interno della storica catena di supermercati Albert Heijn, in Irlanda con Dunnes Stores, in Lettonia con Rimi Baltic- Tonitto, da tre generazioni proprietaria della famiglia Dovo, conquista anche Belgio e Portogallo.

Tonitto 1939 fornirà a Ahold-Delhaize e Prozis i propri prodotti realizzati da sempre con materie prime di altissima qualità: latte fresco, uova fresche da allevamento a terra, frutta fresca e secca controllate, seguendo l’intera filiera produttiva.

Per il colosso belga Ahold-Delhaize, una delle più importanti realtà della grande distribuzione organizzata a livello mondiale e prima per le vendite in Belgio, Tonitto 1939 produrrà quattro varianti di gelati (Caffè, Pistacchio, Nocciola e Spagnola) che hanno conquistato l’Italia e non solo.

Per quanto concerne la partnership realizzata con il portoghese Prozis, (colosso online per la vendita di prodotti salutistici e per sportivi) il Team R&D Tonitto 1939 ha costruito ricette ad-hoc di sorbetti adatti a una dieta salutare, perfetta per chi pratica attività motoria, e anche a persone che intraprendono una dieta vegana.

La frutta utilizzata all’interno dei sorbetti Tonitto proviene inoltre da cultivar selezionate; in più per regolare la densità dello stesso prodotto non vengono utilizzati latte e derivati, ma sviluppata una lenta mantecazione, che rende il prodotto decisamente cremoso.

“E’ un ulteriore passo in avanti per la nostra realtà -afferma Luca Dovo”, ad di Tonitto 1939 (nella foto). “Aver costruito una partnership con due importanti Retailers, come Ahold-Delhaize e Prozis in un contesto di mercato complicato dalle difficoltà di movimento e di contatto con nuovi clienti un risultato eccezionale. Prodotti eccellenti, innovazione, sostenibilità e un costante orientamento alla soddisfazione del cliente e del consumatore, sono gli ingredienti che stanno dando vita alla nostra missione: portare un momento di gioia e felicità a tutti i consumatori ovunque nel mondo”.

“L’export in generale -continua Alberto Piscioneri, direttore commerciale- non solo in Europa, rappresenta per noi il motore principale della crescita. Abbiamo due target prevalenti: Paesi che sono più attraenti ed accessibili di altri (soprattutto in Europa, Usa e Asia) ed altri dell’emisfero Australe che possono aiutarci a stabilizzare occupazione delle linee e cash flow annuali”.