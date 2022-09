Totti e Ilary Blasi tornano a vivere sotto lo stesso tetto, ma da separati

Francesco Totti e Ilary Blasi sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto, ma da separati e in attesa di trovare un accordo

La prossima settimana, stando ai rumors, sarà decisiva per la definizione dei termini della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nell'attesa l'ex coppia è tornata a vivere insieme, nella villa dell'Eur a quanto pare non solo c'è posto per entrambi, ma negli oltre mille metri quadri a disposizione, con 25 stanze sarà difficile che possano incontrarsi.

Legalmente sono ancora marito e moglie, dall'11 luglio sono numerosi i gossip sulla rottura e la crisi, che a quanto pare era già in corso da un anno. Ora, Francesco Totti, che attra verso il suo legale ha proposto un accordo pacifico attende la prossima mossa di Ilary.