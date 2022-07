Totti-Ilary, lo sfogo dell'ex campione: "Le ho dato tutto quello che potevo"

Totti-Blasi-Bocchi: non sarebbe la relazione "clandestina" la causa della fine del suo matrimonio con Ilary. L'ex Capitano della Roma: "Le ho dato tutto quello che potevo"

Torna ancora a far discutere la storia tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice Ilary Blasi. I due (di fatto ex, ma sulla carta ancora coniugi) hanno fornito due versioni diverse dei fatti, riportate nei rispettivi comunicati stampa, dove hanno dichiarato la fine del loro matrimonio. Secco e sbrigativo, il testo rilasciato da Ilary Blasi, lungo e accorato, quello di Francesco Totti, che, come scrive il Corriere della Sera, in una confessione all’amico Alex Nuccetelli, ha detto che si sente “in pace con se stesso”, per aver dato a Ilary tutto quello che poteva.

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”, sono state le parole di Totti a Nuccetelli, che, tra l’altro, avrebbe organizzato una serata, alla quale erano presenti, oltre Ilary e Francesco, anche la nuova fiamma di quest’ultimo, Noemi Bocchi.

La piccola Isabel conosce i figli di Noemi Bocchi: Ilary Blasi scopre il tradimento del marito con un investigatore privato

Proprio la Bocchi, che avrebbe rubato il cuore del Pupone, è stata, a quanto pare, l’ago della bilancia nella relazione fra i due coniugi. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, Ilary Blasi avrebbe avuto i primi sospetti del tradimento di Totti, dopo aver scoperto che la figlia Isabel aveva conosciuto due nuovi compagni di giochi: i bimbi in questione si sarebbero rivelati i figli di Noemi Bocchi. La conduttrice sarebbe così giunta sulle tracce del nuovo flirt del marito, facendolo seguire da un investigatore privato, le cui indagini avrebbero confermato l’ipotesi del tradimento.

Questa versione dei fatti, che porrebbe Totti dalla parte del colpevole, mentre Ilary da quella dell’innocente, è stata ribaltata dal Capitano, che, nel comunicato stampa rilasciato singolarmente, si è detto rispettoso nei confronti della donna che (almeno sulla carta) chiama ancora sua moglie. A breve l’ex giocatore, dopo voci e smentite di vacanze insieme, presunti tradimenti e un accordo di divorzio sul quale si ipotizzano assegni stellari, sarebbe pronto a replicare circa le supposizioni sul suo conto.