Totti-Noemi, prima lite al ristorante. Lui gesticola, lei si asciuga gli occhi

Francesco Totti e Noemi Bocchi, scoppia la prima lite al ristorante, tra i gesti di lui e le "lacrime" di lei

È arrivata la maretta anche per la coppia più discussa di quest’anno, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Da settimane sotto i riflettori, e soprattutto con gli obiettivi dei fotografi puntato addosso, l’ex capitano della Roma e la designer sono infatti stati paparazzati mentre discutevano animatamente. Dove? Gli scatti del settimanale “Diva e Donna” li immortalano all’interno di un ristorante romano, dove i due erano arrivati mano nella mano dopo una passeggiata nelle vie della Capitale.

"L'idillio già scricchiola o è solo un piccolo momento di tensione fra innamorati?", si chiedono sul settimanale. Dalle foto si vede chiaramente il “Pupone” che gesticola, e Noemi che prima guarda un cellulare, poi si passa le mani sugli occhi come ad asciugarsi qualche lacrima. Secondo il settimanale non ci sono dubbi che si sia trattato di una discussione animata, ma è lo stesso "Diva e donna" poi a gettare acqua sul fuoco ribadendo che tra Totti e Noemi non c'è nessuna aria di crisi.

L’ex marito di Ilary Blasi, che nel frattempo sta vivendo una nuova relazione, e la Bocchi hanno infatti appena preso casa insieme e presto si andranno a stabilire con le loro famiglie in un attico di lusso nella zona nord della Capitale.