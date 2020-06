Valentino, in tribunale per chiudere lo store sulla Fifth Avenue

Valentino: in tribunale per chiudere lo store sulla Quinta Strada

Valentino decide di chiudere il suo store sulla Fifth Avenue, a Manhattan, e fa causa a Savitt Partners, il proprietario dell’immobile. La maison intende annullare il contratto di locazione poiché il negozio, situato a due isolati a sud della Trump Tower, a causa degli effetti della pandemia di Covid-19, non può più operare “in linea con la reputazione di alta qualità, lusso e prestigio” del quartiere, come previsto dal contratto d’affitto. Valentino vorrebbe concludere il contratto quest’anno, nonostante l’accordo, stipulato nel 2013, sia in scadenza nel 2029. Savitt Partners non ha però accettato la rinuncia.

New York: boom di marchi che non pagano l'affitto

I problemi relativi agli affitti proliferano ormai da tempo a New York, in tempi di Coronavirus. Già a maggio Victoria’s Secret era andata in tribunale per chiedere l’annullamento del proprio contratto di locazione per lo store di Herald Square, mentre Gap ed H&M, riporta Pambianco News, sono stati entrambi denunciati per non aver pagato l’affitto dei loro negozi.