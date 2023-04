Venere influencer: Sgarbi attacca, ironia Ferragni. E la Santanchè...

Venere influencer, Daniela Santanché: l'abbiamo attualizzata ai giorni nostri

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, difende la campagna di comunicazione per rilanciare l'Italia a livello internazionale con la creazione di un'influencer ispirata alla Venere di Botticelli. "Abbiamo fatto un'analisi sul personaggio più iconico e conosciuto nel mondo ed è risultata la Venere di Botticelli e noi l'abbiamo attualizzata ai giorni nostri", ha detto a Radio Deejay.

Venere influencer, Vittorio Sgarbi: roba da Ferragni

Il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, è stato critico pur facendo parte del governo. "La Venere di Botticelli raffigurata come una ragazza in viaggio tra un assaggio di pizza in riva al lago e una visita al Colosseo in pantaloncini. L’hanno travestita da ciclista e con la minigonna: roba da Ferragni", ha scritto Sgarbi.

Venere influencer, il post divertente di Chiara Ferragni

L'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è intervenuta sulla polemica con una storia su Instagram in cui ha messo a confronto una sua famosa foto del 2020 e un'immagine della Venere 'digitale'. Molto somiglianti.