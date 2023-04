La Venere di Botticelli in jeans che fa l'influencer. Campagna per il turismo

Turismo, la Venere di Botticelli tra il Colosseo e Piazza San Marco

La ministra del Turismo Santanchè ha lanciato una campagna pubblicitaria per far conoscere le bellezze dell'Italia. Ma la sua campagna costata 9 milioni di euro e che punta a intercettare i giovani, la generazione X e Z fa discutere. La protagonista è la Venere di Botticelli, ma in chiave moderna ritratta in jeans e camicetta nei luoghi più suggestivi d'Italia: da Piazza San Marco a Venezia, al Colosseo a Roma, e ancora sul Lago di Como e a Polignano a Mare in Puglia. Da ieri - si legge su La Stampa - Simonetta Vespucci, in arte Venere, è l'incolpevole protagonista della campagna di promozione turistica dell’Italia presentata dalla ministra Daniela Santanchè. Anzi, com’è stato spiegato, nel ruolo di "virtual influencer", insomma una Ferragni con più allure e meno Fedez: del resto, la Ferragni, quella vera, agli Uffizi c’è pure stata, felice e selfante a scopi promozionali della cultura oltre che di sé stessa e con le relative polemiche dei bigotti. Comunque anche la Venere testimonial ha il suo bravo profilo Instagram, venereitalia23, oltre un video nel quale fa l’occhiolino all’internauta.

La nuova campagna pubblicitaria dal titolo "Open to meraviglia", fa già discutere. Sempre meglio, per carità, - prosegue La Stampa - del micidiale verybello.it, lanciato nel 2015 in occasione di Expo. Fu uno dei più clamorosi infortuni della gestione Franceschini. Tuttora si discute se il record del flop sia stato questo o ItsArt, ma almeno fece arrabbiare metà Italia e ridere l’altra mezza perché si prestava a infiniti calembour, tipo verybrutto e verydisastro. Allora meglio il Rutelli ministro di Prodi che, belloccio e piacione, fissa la telecamera leggendo il gobbo e scandisce «Please, visit Italy» con discreto accento ma tono fra il supplichevole e il deamicisiano, massì, venite in Italia, fatelo per lui. Quasi verybello come Renzi che lecca un cono a favore di telecamere. Nella nuova campagna della Santanchè mancano solo la pizza e il mandolino.