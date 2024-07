Zara, dal fast fashion al lusso, la grande svolta: dalle boutique alle collaborazioni importanti e...

Il grande passaggio di Zara, dal fast fashion al lusso? E' stato oggetto di un'indagine curata da Le Figaro in questi giorni. "Boutique eleganti, commessi attenti, collaborazioni costose… Zara sta gradualmente abbandonando il mondo dei tessuti economici per quello del lusso. Analisi di un passaggio non di poco conto", scrive il quotidiano francese.

Che racconta la visita in nuovo punto vendita Zara Home, che per un anno sostituisce il vecchio Conran Shop, nel cuore di Parigi - una delle città più 'fashion' del mondo - situato nel VII arrondissement della Ville Lumiere, ossia nella parte ovest del centro della città, sulla rive gauche. La zona, sede di numerose ambasciate, era ed è tuttora abitata da una gran numero di famiglie dell'aristocrazia francese.

Uno dei punti forti di questa trasformazione di Zara? I commessi: "Quando entriamo nel negozio veniamo accolti da un venditore sorridente, pronto ad aiutarci". E l'ambiente glamour: "Niente più musica urlante o odore asfissiante di candele low cost che ti faranno starnutire. La musica di sottofondo è tranquilla e discreta, l’odore del profumo sottile, lo spazio raffinato".

"C’è un po’ di atmosfera da libreria Taschen con questi libri grandi e belli posizionati su una console dall’aspetto vintage", sottolinea Le Figaro.

Tornando sul fronte personale, il 24enne Thomas, venditore e studente di storia, spiega a Le Figaro che "le truppe di Zara" seguono "da due anni un addestramento per comprendere meglio il rapporto con i clienti e per essere, insomma, 'più accoglienti e gentili'". E inoltre "stanno anche ridisegnando a poco a poco tutti i negozi per orientarsi verso qualcosa di più lussuoso”

I punti vendita come punto forte, ma non solo. Ovviamente le luci dei riflettori sono anche prodotti venduti, sempre più lussuosi. Nello Zara Home, "un venditore ha voluto mostrarci tutte le collaborazioni attuali, inclusa quella con Uniq, marchio spagnolo di abbigliamento sportivo specializzato in pelle, con pezzi che costano diverse centinaia di euro. Ma anche un altro, realizzato con l’architetto belga Vincent Van Duysen, che comprende, tra l’altro, un divano da 2.200 euro o una consolle da 5.700 euro. L’anno scorso è stato con la marca inglese Clark’s, che sta vivendo un grande ritorno con il suo modello Walabee’s, che Zara ha collaborato per tre paia di scarpe molto desiderabili", riporta Le Figaro. Senza dimenticare shooting e campagne pubblicitarie curate da fotografi e stilisti che provengono dal mondo del lusso.