Covid, il teatro Ponchinelli di Cremona vuole riaprire

Il teatro Ponchielli di Cremona vuole ripartire. Non è l'unico: tutti i cinema, teatri vorrebbero ricominciare. "È chiuso da oltre un anno", racconta il sovrintendente e regista Andrea Cigni in collegamento Zoom con Rtl 102.5 News insieme a Luca Guarneri (giornalista cremonese). "Noi siamo pronti. In teoria dal prima possibile. Siamo attrezzatissimi per ricevere il pubblico in piena sicurezza: rilevamento della temperatura all'ingresso, tracciabilità, posti preassegnati che in base al grado di parentela assegna le poltrone, mascherine ben allacciate e percorsi distinti tra ingresso e uscita. Noi siamo pronti", dice il sovrintendente. "Abbiamo una responsabilità: i teatri curano l'anima. E lo diceva Sofocle".

Adesso, potrebbe per davvero arrivare uno spiraglio lungo il tunnel attraversato da centinaia di teatri, chiusi. Un settore che muove milioni di euro, in sofferenza da un anno ormai. Il sovrintendente dice che nella struttura di Cremona si lavora da sempre. "Gli impiegati sono qui e non solo. Tutto è pronto. Abbiamo messo in calendario molte attività che per noi, lo speriamo, potrebbero ricominciare dal 19 aprile. È quello che vorremmo in massima sicurezza".