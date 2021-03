Cristiano Malgioglio chiama Dayane Mello, spunta un nuovo lavoro

Cristiano Malgioglio non molla. E dopo il Grande Fratello vip già pensa al futuro: musica, un disco che sta per uscire ed un videoclip che sarà virale. Per la prima volta non ci saranno ragazzi muscolsi, ma Cristiano vorrebbe Dayane Mello. Che sicureamente accetterà.

Si tratta di un lavoro musicale che farà parlare tutta l'America Latina. Malgy ha già il titolo in mente "Y lo latino". Malgy nella casa aveva già fatto una proposta a Dayane, che stasera potrebbe vincere il reality di Alfonso Signorini.

La notizia è trapelata da alcune ore e tutti i siti ne stanno parlando. Malgy, che non nasconde una certa simpatia anche per Tpommaso Zorzi, dice: "Dayane è di una bellezza disarmante. E' una bond girl. Una vera 007. Vorrei facesse parte del mio nuovo video".

Non è la prima canzone di Malgiolgio che potrebbe spopolare ovunque. Da oltre quattro anni, Cristiano ha inanellato un successo dopo l'altro: "Mi sono innamorato di tuo marito", "Danzando danzando", "Dolceamaro" (ft con Baebara d'Urso) e "Notte perfetta". Ora arriva "Y lo latino". Tenetevi forte.