Cristiano Malgioglio sostituisce gli opinionisti del Grande vip? Una cannonata

Ora scoppia la bufera. Dopo le frasi sessiste di Francesco Oppini (contro Dayane Mello e Flavia Vento), la polemica non s'arresta perché ad essere bersaglio della Rete sono proprio i fa due opinionisti: Pupo e la Elia. "Se ci fosse stato Malgioglio...”, tuona la Rete. Una vera cannonata.

Se ci fosse stato Malgioglio avrebbe asfaltato Oppini, che si è comportato malissimo nei confronti di Dayane Mello e di Flavia Vento. Ma soprattutto avrebbe difeso le donne, cosa che la Elia non ha fatto. Silenzio totale. Nessuna presa di posizione netta. Dura. Rigida. Come dovrebbe avvenire in questi casi.

Invece, la Elia ieri non ha perso occasione per attaccare la Brandi. Ora giunge un’indiscrezione choc: Malgioglio potrebbe sostituire i due opinionisti? Sembra una voce abbastanza accreditata negli ambienti televisivi . I social, in queste ore, sono praticamente impazziti dopo la spifferata giunta alle nostre orecchie. Malgioglio, però, non risponde al telefono e non conferma nulla. Si tratterebbe, se l’indiscrezione fosse vera, di un vera bomba ad orologeria. Pronta a scoppiare.