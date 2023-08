14enne bullizzata nel liceo vip a Roma: "La chiamavano cotoletta di merda"

Studentessa 14enne bullizzata nel liceo vip a Roma Nord: "La chiamavano cotoletta di merda". La denuncia dei genitori

Una studentessa milanese di 14 anni è stata costretta a tornare nella sua città natale dopo che cinque compagni di classe dell'istituto Rome International School l'hanno bullizzata per quattro mesi. I genitori della ragazza hanno fatto denuncia. La studentessa - secondo i compagni di scuola - era "colpevole" di aver lasciato uno dei ragazzini più ambiti dalle compagne dell’istituto e da mesi le ripetevano frasi come "C’è puzza di m***a, apriamo le finestre", "Vai a mangiare la cotoletta" oppure le cantavano contro "Milano in fiamme".

Continui risolini e prese in giro, canali di comunicazione bloccati o pieni di offese. Per la ragazza la situazione è diventata ben presto invivibile: “È arrivata al punto di pensare di farla finita”, ha raccontato la madre. Eppure, “la Rome International School - una esclusiva scuola di Roma Nord, ndr - non ha mosso un dito per tutelare nostra figlia" denunciano i genitori della 14enne. "L’istituto ha scritto, in una relazione sui fatti accaduti, che quelle erano ‘solo canzoni da stadio’. Come se mia figlia non avesse compreso che, secondo loro, era tutto un gioco. Non è così”. La scuola ha inoltre dichiarato che eventuali decisioni verranno prese solo a settembre: una scelta inaccettabile per la madre della ragazza, che ha visto con i suoi occhi la sofferenza causata alla figlia, talmente insopportabile da costringerla a cambiare non solo plesso scolastico, ma anche città.